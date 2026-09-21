Больница на дому: в Риге внедряют новую модель ухода за пациентами
Рижское самоуправление, Национальная служба здравоохранения и Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня начали пилотный проект, в рамках которого пациенты после выписки из больницы смогут получать медицинскую и социальную помощь на дому.
Цель проекта — разработать и проверить новую модель ухода за пациентами, которым после лечения в больнице требуется не только медицинская помощь на дому, но и помощь в повседневной жизни. Пациенту или его близким не придётся отдельно искать и организовывать эти услуги: оба вида помощи обеспечит один поставщик.
Во время пилотного проекта комплексный уход на дому предназначен для пациентов, которые задекларировали место жительства в Риге и фактически там проживают. После выписки им должны быть одновременно необходимы медицинская помощь на дому и социальный уход.
Услуга может подойти, например, людям с хроническими заболеваниями и трудностями при передвижении, из-за которых они не могут посещать медицинское учреждение, пациентам после операций, а также людям после инсульта, нуждающимся в медицинской реабилитации. При этом человеку должна быть необходима и помощь в повседневной жизни — например, с личной гигиеной или домашними делами, если состояние здоровья не позволяет ему справляться самостоятельно, а живущие с ним близкие не могут обеспечить нужный уход.
Пациенту и его близким не нужно самостоятельно искать поставщиков медицинской и социальной помощи. Если во время лечения выясняется, что после выписки пациенту может потребоваться такой уход, лечащий врач оценивает потребность в медицинской помощи и привлекает социального работника больницы. Тот оценивает потребность в социальном уходе и согласовывает дальнейшие действия с Рижской социальной службой и поставщиком услуг. При необходимости к дальнейшему уходу привлекают и семейного врача пациента.
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Планируется, что пилотный проект продлится до 31 июля 2027 года. Более подробная информация о комплексном уходе на дому, условиях получения услуги и порядке её оформления размещена на сайте Национальной службы здравоохранения.