Больница на дому: в Риге внедряют новую модель ухода за пациентами

Услуга может подойти, например, людям с хроническими заболеваниями и трудностями при передвижении, из-за которых они не могут посещать медицинское учреждение, пациентам после операций, а также людям после инсульта, нуждающимся в медицинской реабилитации. При этом человеку должна быть необходима и помощь в повседневной жизни — например, с личной гигиеной или домашними делами, если состояние здоровья не позволяет ему справляться самостоятельно, а живущие с ним близкие не могут обеспечить нужный уход.