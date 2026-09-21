В Риге на время масштабного ремонта Вантового моста построят другой за 20 млн евро

В настоящее время планируется, что временный мост будет иметь по одной полосе движения в каждом направлении. По словам мэра, до тех пор, пока временный мост не будет установлен, он не допустит полной остановки движения по Вантовому мосту. Основные масштабные работы по его реконструкции планируется начать в 2027 году.