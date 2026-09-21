В Риге на время масштабного ремонта Вантового моста построят другой за 20 млн евро
Во время реконструкции Вантового моста в Риге планируется установить временный мост, который будет использоваться для организации движения. Об этом в понедельник журналистам сообщил мэр Риги Виестурс Клейнбергс.
В настоящее время планируется, что временный мост будет иметь по одной полосе движения в каждом направлении. По словам мэра, до тех пор, пока временный мост не будет установлен, он не допустит полной остановки движения по Вантовому мосту. Основные масштабные работы по его реконструкции планируется начать в 2027 году.
Клейнбергс сообщил, что стоимость временного моста может составить около 20 млн евро. Это примерно столько же, сколько стоила бы его аренда.
Кто и в какой степени покроет расходы на установку временного моста, Клейнбергс намерен в ближайшее время обсудить с премьер-министром и министром финансов. Впоследствии такой мост можно использовать в масштабах всей страны для военно-гражданских нужд, отметил мэр.
Директор департамента внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления Кристапс Каулиньш сообщил, что в настоящее время еще изучаются возможности, где именно мог бы находиться временный мост, однако он определенно будет расположен вблизи Вантового моста. Также изучается, можно ли будет пустить по временному мосту общественный транспорт, но пока ясности по этому вопросу нет.
Согласно данным Рижской думы, в рабочие дни Вантовый мост пересекают от 55 000 до 60 000 транспортных средств, при этом в час пик - около 4500. Каждый рабочий день по мосту также проходит 759 рейсов общественного транспорта Rīgas satiksme, перевозящих более 20 000 пассажиров, поэтому самоуправление проводит детальное исследование транспортных потоков.
Каулиньш рассказал, что в настоящее время более чем на 50 перекрестках ведется учет транспортных потоков и моделируются необходимые изменения в работе светофоров и организации движения, а также планируется использовать данные операторов мобильной связи, чтобы совместно с Rīgas satiksme и перевозчиками пассажирских поездов своевременно подготовить дополнительные возможности для курсирования общественного транспорта.
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Реализация проекта предусмотрена в три этапа: в первой половине 2027 года планируется обновить береговые укрепления, затем перестроить участок улицы Кр. Валдемара от бульв. Кронвалда до Вантового моста, а в конце 2027 года начать перестройку самого моста. Работы планируется завершить во второй половине 2029 года.
Каулиньш сообщил, что на первых двух этапах значительных ограничений движения не будет, однако они ожидаются на третьем этапе. В свою очередь, очертания временного моста начнут появляться уже на первом этапе ремонтных работ.
Ранее конкурс на реконструкцию Вантового моста выиграло объединение поставщиков Vanšu tilts. Стоимость работ составит 69,8 млн евро без НДС. В объединение входят компании Hanza Construction Group, Tilts и Vektors T. Другой участник конкурса обжаловал его результаты в Бюро по надзору за закупками (IUB), однако ведомство признало претензии необоснованными. После этого Рижское самоуправление заключило с победителем договор на проектирование и строительство.
Согласно плану финансирования, на реконструкцию Вантового моста в 2026 году потребуется до 6,7 млн евро, в 2027 году - до 42 млн евро, а в 2028 году - до 35,76 млн евро. Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, а высота главного пилона - 108,7 метра.
Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, создание отдельных зон для пешеходов и велосипедистов. Ширина пешеходной зоны с одной стороны моста составит 1,7 метра, с другой - 1,9 метра. Перила планируется восстановить до прежней высоты - 1,3 метра.
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Одной из наиболее масштабных частей проекта станет замена вант моста. Их общий вес составит 385,5 тонны. Кроме того, для существующих и новых вант установят защитные оболочки общей длиной 3084 метра. Это должно обеспечить долговечность конструкций и защитить их от воздействия окружающей среды.
Реконструкцию будут выполнять по принципу "проектируй и строй": один подрядчик будет отвечать как за разработку строительного проекта, так и за выполнение работ. По замыслу заказчика, такой подход должен обеспечить согласованность всех этапов и единую ответственность в ходе реализации договора.
Всего в Риге насчитывается 145 мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей. Как отмечает самоуправление, часть этих сооружений уже выработала свой ресурс, что отражается как на их внешнем состоянии, так и на технических показателях.