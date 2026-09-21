К Латвии приближается мощный циклон - местами может выпасть месячная норма осадков

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии, особенно в Латгале, ожидается значительно выше нормы, а в следующие четыре недели - ниже нормы или близко к ней. Температура воздуха на этой неделе будет близка к многолетнему среднему показателю, а последующие три недели прогнозируются теплее, чем обычно осенью.