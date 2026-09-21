К Латвии приближается мощный циклон - местами может выпасть месячная норма осадков
Синоптики предупреждают: на этой неделе Латвию накроют два циклона подряд, второй — с ливнями месячной нормы. Зато уже в конце сентября непогоду сменит бабье лето.
Под влиянием первого циклона во второй половине дня во вторник дождь достигнет Латгале с юго-востока, в среду на большей части страны временами будет идти дождь, температура воздуха не превысит +12..+17 градусов.
Ожидается, что в четверг придет второй циклон, который будет значительно сильнее и будет влиять на погоду вплоть до субботы. Этот циклон местами может принести очень сильные осадки, количество которых достигнет месячной нормы. Интенсивный дождь ожидается на обширной территории, местами возможно затопление низин.
Ливни прогнозируются во всем бассейне Даугавы, поэтому в конце сентября и начале октября значительно увеличится приток воды на Даугавских гидроэлектростанциях. Циклон принесет также порывистый ветер. Во время дождя даже в середине дня температура воздуха местами составит около +10 градусов. Заморозков на этой неделе не ожидается.
Согласно текущим прогнозам, в последние дни сентября и в начале октября на погоду будет влиять антициклон, в самые солнечные и теплые дни температура воздуха может подняться немного выше +20 градусов.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, количество осадков на этой неделе в Латвии, особенно в Латгале, ожидается значительно выше нормы, а в следующие четыре недели - ниже нормы или близко к ней. Температура воздуха на этой неделе будет близка к многолетнему среднему показателю, а последующие три недели прогнозируются теплее, чем обычно осенью.