"Хочется плакать": латвийцы обсуждают цены на товары из старого рекламного буклета
Старый рекламный буклет магазина Saulīte привлек внимание пользователей социальных сетей ценами времен, когда в Латвии еще расплачивались латами. Некоторые из указанных в нем сумм сегодня выглядят почти невероятно низкими.
Пользователь Threads Каспарс поделился фотографией старого рекламного буклета. "Когда нашел старый буклет магазина и увидел цены..." - написал он, добавив к публикации грустный смайлик.
Больше всего пользователей заинтересовали цены на продукты. Согласно буклету, килограмм чипсов по акции стоил 1,09 лата, тогда как обычная цена составляла 1,29 лата. Килограмм куриного салата продавался за 1,69 лата, а упаковка "Охотничьих колбасок" весом 530 граммов - за 1,19 лата.
Еще сильнее сегодня удивляют цены на консервы. Банка тушеной говядины или свинины весом 250 граммов стоила всего 19 сантимов. Банка консервированных ананасов весом 565 граммов продавалась за 32 сантима. Полкилограмма меда из разных сортов цветов по акции можно было купить за 1,25 лата.
Посуда (тарелки и кружки) стоили меньше 60 сантимов, а за 5-6 латов можно было купить электроинствументы - дрель и шлифовальную машину.
Однако в комментариях быстро началась дискуссия о том, что одних цен недостаточно для сравнения уровня жизни в разные годы. "Какая тогда была зарплата?" - спросил один из пользователей. Другой добавил: "Найди зарплаты тех лет - захочется плакать еще больше".
Еще одна участница обсуждения напомнила, что хотя сегодняшнему покупателю такие цены кажутся очень низкими, доходы жителей Латвии в то время также были значительно меньше. "Сейчас кажется дешево. Но если учитывать, что в час платили хорошо если один лат... тогда, например, чтобы купить дрель, нужно было работать все восемь часов", - написала она.
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Другой комментатор отнесся к дискуссии с иронией: "Не помню, чтобы люди когда-нибудь говорили, что все дешево и стоит копейки".
В обсуждении появились и более ностальгические комментарии: "Другое время..." При этом пользователи вновь напомнили, что вместе с низкими ценами на товары в те годы были и значительно более низкие зарплаты.