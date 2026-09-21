"Хочется плакать": латвийцы обсуждают цены на товары из старого рекламного буклета

Еще одна участница обсуждения напомнила, что хотя сегодняшнему покупателю такие цены кажутся очень низкими, доходы жителей Латвии в то время также были значительно меньше. "Сейчас кажется дешево. Но если учитывать, что в час платили хорошо если один лат... тогда, например, чтобы купить дрель, нужно было работать все восемь часов", - написала она.