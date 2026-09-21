Рижан предупредили о существенном росте тарифов на отопление в предстоящем сезоне
Как сообщает предприятие Rīgas Siltums, Рига готова к отопительному сезону, но из-за подорожания энергоресурсов ожидается рост тарифов.
По информации Rīgas Siltums, компания проверила теплосети на обоих берегах Даугавы. Проверенные сети готовы к новому отопительному сезону.
Техническое обслуживание производственных объектов идёт по графику. Продолжается и подготовка тепловых пунктов зданий: к середине сентября были готовы 6512 из 8661, или 75,2%. Наиболее активно работы ведутся в зданиях под управлением жилищных организаций, медицинских и учебных учреждениях, а также на других нежилых объектах.
Но есть и плохие новости. Rīgas Siltums сообщает, что по сравнению с рыночными ценами, действовавшими при расчёте нынешнего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 142%, а биотопливо — на 43%. При этом фактические закупочные цены Rīgas Siltums значительно ниже текущих рыночных: компания закупает природный газ в среднем по 46 евро за МВт·ч, а биотопливо — по 28,53 евро за МВт·ч. Уже закуплено 73% необходимого на сезон объёма природного газа и 33% биотоплива.
"Несмотря на столь значительное подорожание энергоресурсов, компания прогнозирует повышение тарифа на тепловую энергию примерно на 20–30%", - отмечает Rīgas Siltums .
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в латвийском городе хотят два раза подряд поднять стоимость теплоэнергии для населения.