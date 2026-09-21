Рижан предупредили о существенном росте тарифов на отопление в предстоящем сезоне

Но есть и плохие новости. Rīgas Siltums сообщает, что по сравнению с рыночными ценами, действовавшими при расчёте нынешнего тарифа, природный газ сейчас подорожал примерно на 142%, а биотопливо — на 43%. При этом фактические закупочные цены Rīgas Siltums значительно ниже текущих рыночных: компания закупает природный газ в среднем по 46 евро за МВт·ч, а биотопливо — по 28,53 евро за МВт·ч. Уже закуплено 73% необходимого на сезон объёма природного газа и 33% биотоплива.