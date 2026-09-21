Латвийцы готовы сократить число депутатов Сейма на треть - согласятся ли на это сами депутаты?
На портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за инициативу о сокращении числа депутатов Сейма со 100 до 70. Теперь это коллективное заявление должен будет рассмотреть сам Сейм.
Сбор подписей начался 26 августа. Представителем инициативы был указан Ричардс Бумберс. Он предлагает внести поправки в 5-ю статью Конституции, установив, что Сейм состоит из 70 народных представителей вместо нынешних 100. Автор хочет соответственно изменить закон о выборах в Сейм, предусмотрев распределение мандатов по избирательным округам пропорционально новому числу, сохраняя демократическую избирательную систему и пропорциональность.
Автор инициативы указывает, что число 70 депутатов выбрано для того, чтобы с учетом сокращения численности населения примерно сохранить такое же соотношение числа жителей на одного депутата, какое было в Латвии в 1993 году, когда в стране проживало около 2,6 миллиона человек, а в Сейме было 100 депутатов. В свою очередь, в начале 2026 года численность населения составляла 1,845 миллиона, а число депутатов по-прежнему 100.
В качестве преимуществ меньшего числа депутатов автор инициативы называет большую индивидуальную ответственность и заметность депутатов, потенциально меньшую раздробленность и более легкое формирование коалиции, а также более быстрый и целенаправленный ритм работы парламента. Еще одним аргументом названа экономия бюджета. Бюджет Сейма на 2026 год планируется в размере 40,28 миллиона евро, из которых около 31 миллиона евро предназначено для вознаграждения депутатов и сотрудников Сейма.
Бумберс указывает, что при сокращении числа депутатов со 100 до 70 экономия только на основных зарплатах 30 депутатов составила бы около 1,5 миллиона евро в год.
Дополнительная экономия могла бы возникнуть за счет вознаграждения помощников депутатов, компенсаций и других расходов, напрямую связанных с числом депутатов, указано в инициативе.