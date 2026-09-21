Латвийцы готовы сократить число депутатов Сейма на треть - согласятся ли на это сами депутаты?

Автор инициативы указывает, что число 70 депутатов выбрано для того, чтобы с учетом сокращения численности населения примерно сохранить такое же соотношение числа жителей на одного депутата, какое было в Латвии в 1993 году, когда в стране проживало около 2,6 миллиона человек, а в Сейме было 100 депутатов. В свою очередь, в начале 2026 года численность населения составляла 1,845 миллиона, а число депутатов по-прежнему 100.