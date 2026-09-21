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Латвийским рыбакам готовы дать 2,43 миллиона евро, чтобы они навсегда прекратили ловлю
Начался приём заявок на поддержку в размере 2,43 миллиона евро для окончательного прекращения промысловой деятельности. Об этом говорится в сообщении Службы поддержки села (LAD), опубликованном в официальном издании Latvijas vēstnesis.
Средства выделяются в рамках четвёртого этапа программы "Окончательное прекращение промысловой деятельности", финансируемой Европейским фондом морского дела, рыболовства и аквакультуры ЕС и программой развития рыбного хозяйства.
Цель программы — привести мощности рыболовного флота Латвии в соответствие с доступными рыбными ресурсами, а также поддержать рыбаков, которые из-за сокращения флота теряют работу.
Заявки можно подать до 20 октября 2026 года через электронную систему LAD. Реализацию проектов необходимо завершить до 30 июля 2027 года.