Латвийским рыбакам готовы дать 2,43 миллиона евро, чтобы они навсегда прекратили ловлю
Фото: LETA
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В Латвии

Латвийским рыбакам готовы дать 2,43 миллиона евро, чтобы они навсегда прекратили ловлю

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Начался приём заявок на поддержку в размере 2,43 миллиона евро для окончательного прекращения промысловой деятельности. Об этом говорится в сообщении Службы поддержки села (LAD), опубликованном в официальном издании Latvijas vēstnesis.

Средства выделяются в рамках четвёртого этапа программы "Окончательное прекращение промысловой деятельности", финансируемой Европейским фондом морского дела, рыболовства и аквакультуры ЕС и программой развития рыбного хозяйства.

Цель программы — привести мощности рыболовного флота Латвии в соответствие с доступными рыбными ресурсами, а также поддержать рыбаков, которые из-за сокращения флота теряют работу.

Заявки можно подать до 20 октября 2026 года через электронную систему LAD. Реализацию проектов необходимо завершить до 30 июля 2027 года.
 

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Европейский союзLatvijas Vēstnesis

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