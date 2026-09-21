День рождения отмечает президент Латвии Эдгар Ринкевич
Фото: из архива Rīgas Viļņi
Сегодня, 21 сентября, Эдгару Ринкевичу исполнилось 53 года.
В Латвии

День рождения отмечает президент Латвии Эдгар Ринкевич

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Сегодня свой день рождения отмечает президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он родился 21 сентября 1973 года в Юрмале.

"Мне очень нравится ездить на велосипеде, иногда вместе с ребятами из охраны мы отправляемся куда-нибудь подальше. Тогда ты видишь реальную жизнь и можешь узнать от людей гораздо больше, чем во время официальных визитов.

Люди считают, что власть очень отдалилась, поэтому часто удивляются, когда в кафе после велопрогулки заходит немного испачкавшийся в грязи президент и съедает пиццу. Такие ситуации помогают восстановить связь и понять, что волнует людей. На самом деле люди в Латвии очень хорошие, душевные, с отличным чувством юмора. Мне нравится с ними общаться. Я ни за что не променял бы эти поездки в школы и региональные визиты ни на одну зарубежную командировку, какой бы престижной она ни была", - сказал сегодняшний именинник в беседе с журналом Jauns OK.

Издательство Rīgas Viļņi и потрал Otkrito.lv поздравляют Эдгара Ринкевича с днем рождения!

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Rīgas ViļņiOtkrito.lvЭдгар РинкевичДень рождения

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