День рождения отмечает президент Латвии Эдгар Ринкевич

Люди считают, что власть очень отдалилась, поэтому часто удивляются, когда в кафе после велопрогулки заходит немного испачкавшийся в грязи президент и съедает пиццу. Такие ситуации помогают восстановить связь и понять, что волнует людей. На самом деле люди в Латвии очень хорошие, душевные, с отличным чувством юмора. Мне нравится с ними общаться. Я ни за что не променял бы эти поездки в школы и региональные визиты ни на одну зарубежную командировку, какой бы престижной она ни была", - сказал сегодняшний именинник в беседе с журналом Jauns OK.