Латвийские, чешские и шведские спецслужбы ждут новой волны российских диверсий - что может произойти
Фото: LETA
Глава Службы государственной безопасности Латвии Нормундс Межвиетс.
В мире

Латвийские, чешские и шведские спецслужбы ждут новой волны российских диверсий - что может произойти

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Представители спецслужб европейских стран в беседах с британской газетой The Guardian предупреждают, что Россия усилит диверсионную деятельность в Европе, однако по-разному оценивают возможность вторжения в страны НАТО.

В интервью, данных на прошлой неделе, руководители трех европейских спецслужб высказали свое мнение об угрозе, создаваемой Москвой.

Глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделка считает, что помимо усиления активности беспилотных летательных аппаратов, частью планов Кремля может быть совершение небольшого вторжения в одну из стран НАТО, граничащих с Россией. "Это возможно. Это может включать ограниченное вторжение, провокации под чужим флагом, широкомасштабную кампанию влияния", - сказал в интервью глава BIS.

Куделка предупреждает, что этот сценарий может реализоваться уже через "месяцы, а не годы", но добавляет, что "многие люди делают все возможное, чтобы этого не произошло".

"Мы не видим признаков, которые свидетельствовали бы о неминуемом нападении", - в свою очередь, отмечает глава Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии Нормундс Межвиетс.

Он признает, что есть признаки, свидетельствующие о том, что Москва готовится действовать в Европе гораздо решительнее, но отмечает, что неясно, не являются ли эти планы просто частью стратегии дестабилизации. "По-прежнему остается открытым вопрос, есть ли у них прямые и конкретные планы, или это лишь часть их общих попыток посеять страх и неопределенность в западных обществах", - добавил Межвиетс.

Как пишет The Guardian, политики стран Балтии, которые много лет критиковали Западную Европу за мягкую позицию по отношению к России, теперь оказались в странной ситуации, когда им приходится призывать некоторых западных лидеров воздерживаться от чрезмерных публичных заявлений, опасаясь, что разговоры о неизбежном вторжении могут нанести ущерб их обществам и экономикам. Однако, как отмечает Межвиетс, в целом хорошо, что Западная Европа осознала угрозу со стороны России.

Между тем Куделка говорит, что Кремль пытается оказать давление на слабые места западного общества, чтобы уменьшить его поддержку Украины в ее сопротивлении российской агрессии.

В свою очередь, глава шведской службы военной разведки и безопасности Томас Нильссон отмечает, что не видит никаких признаков, свидетельствующих о готовности Москвы к реальным переговорам о прекращении войны в Украине.

Все три руководителя спецслужб подчеркнули, что независимо от дальнейшего развития событий, российская диверсионная кампания в Европе, скорее всего, в ближайшие месяцы усилится.

Нильссон считает поворотным моментом недавний инцидент с дроном в аэропорту Лейпцига, который власти Германии связывают с деятельностью российских спецслужб. Он отмечает, что за недавним усилением диверсионной деятельности России стоит несколько целей - ослабить поддержку Украины, создать раскол в НАТО и запугать европейское население.

Межвиетс отмечает, что Россия переходит от хаотичных диверсионных актов и поджогов, целью которых является вызвать панику, к атакам на конкретные объекты, связанные с поддержкой Украины.

В свою очередь, Куделка отмечает, что еще одним последствием диверсионной кампании является перегрузка ресурсов спецслужб.

Темы

ЕвропаМоскваРоссияКремльНАТОThe GuardianУгрозы России странам БалтииСлужба государственной безопасностиЧехияШвеция

Другие сейчас читают