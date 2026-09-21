Латвийские, чешские и шведские спецслужбы ждут новой волны российских диверсий - что может произойти

Он признает, что есть признаки, свидетельствующие о том, что Москва готовится действовать в Европе гораздо решительнее, но отмечает, что неясно, не являются ли эти планы просто частью стратегии дестабилизации. "По-прежнему остается открытым вопрос, есть ли у них прямые и конкретные планы, или это лишь часть их общих попыток посеять страх и неопределенность в западных обществах", - добавил Межвиетс.