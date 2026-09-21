В Бауском крае на обочине трассы нашли сбитого мужчину - медики не смогли его спасти
Ночью на трассе A7 в Бауском крае обнаружили тяжело травмированного мужчину. Медики пытались спасти его жизнь, однако пострадавший скончался. Полиция начала уголовный процесс.
Минувшей ночью в Земгале в результате дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход, сообщили в Государственной полиции Латвии. Около 00.20 в Бауском крае на автодороге A7 на обочине обнаружили тяжело травмированного мужчину. На место вызвали медиков, которые проводили реанимационные мероприятия, однако спасти пострадавшего не удалось - от полученных травм он скончался.
По предварительной информации полиции, мужчина получил травмы в результате ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, начат уголовный процесс.
Всего за прошедшие сутки в ДТП в Латвии пострадали восемь человек. Пять аварий с пострадавшими произошли в Рижском регионе - среди них один пешеход и один водитель электрического самоката. В Земгале пострадали два человека, один из них также был пешеходом. Еще один пешеход получил травмы в результате ДТП в Видземском регионе.
За сутки в сфере дорожного движения полиция приняла 330 решений по административным нарушениям. В 137 случаях речь шла о превышении разрешенной скорости, еще один водитель был привлечен к ответственности за агрессивное вождение.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения начаты четыре процесса об административных нарушениях и семь уголовных процессов. Кроме того, полиция начала два уголовных процесса по подозрению в управлении транспортным средством под воздействием наркотических веществ.
У двух водителей автомобили будут конфискованы, а еще с семи нарушителей будет взыскана стоимость транспортных средств.