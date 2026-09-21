В Бауском крае на обочине трассы нашли сбитого мужчину - медики не смогли его спасти

Всего за прошедшие сутки в ДТП в Латвии пострадали восемь человек. Пять аварий с пострадавшими произошли в Рижском регионе - среди них один пешеход и один водитель электрического самоката. В Земгале пострадали два человека, один из них также был пешеходом. Еще один пешеход получил травмы в результате ДТП в Видземском регионе.