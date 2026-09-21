В первый день недели во многих местах ожидаются ливни
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

В первый день недели во многих местах ожидаются ливни

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В понедельник во многих местах Латвии ожидаются ливни, местами также грозы, прогнозируют синоптики.

Местами гроза принесет интенсивные ливни и град, возможны порывы ветра до 16 метров в секунду. Преобладать будет слабый до умеренного западный ветер. Когда из-за облаков будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +14..+17 градусов.

В Риге временами ожидается дождь, возможны грозовые ливни. Слабый до умеренного юго-западный ветер сменится западным и северным. Температура воздуха не превысит +17 градусов.

Темы

Прогноз погоды

Другие сейчас читают