Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:07
В первый день недели во многих местах ожидаются ливни
В понедельник во многих местах Латвии ожидаются ливни, местами также грозы, прогнозируют синоптики.
Местами гроза принесет интенсивные ливни и град, возможны порывы ветра до 16 метров в секунду. Преобладать будет слабый до умеренного западный ветер. Когда из-за облаков будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +14..+17 градусов.
В Риге временами ожидается дождь, возможны грозовые ливни. Слабый до умеренного юго-западный ветер сменится западным и северным. Температура воздуха не превысит +17 градусов.