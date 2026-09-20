В России завершились выборы в Госдуму - каковы первые данные о результатах
В России завершились трехдневные выборы в Госдуму: после обработки первых 13,9% бюллетеней предсказуемо лидирует находящаяся у власти партия "Единая Россия", однако результаты заметно отличаются от данных экзит-поллов.
В России завершилось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Основной этап проходил с 18 по 20 сентября, однако в некоторых приграничных регионах избирательные участки начали работу раньше. Одновременно в ряде регионов проходили выборы в органы местной власти, сообщает "Радио Свобода".
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии России, явка составила 56,66%.
Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила первые результаты после обработки 13,9% бюллетеней. Ожидаемо лидирует "Единая Россия" - за нее, согласно этим данным, проголосовали 57,54% избирателей. На втором месте КПРФ с 13,67%, далее идут ЛДПР - 9,2%, "Новые люди" - 7,96% и "Справедливая Россия" - 5,16%. Еще пять участвовавших в выборах партий пока не преодолевают пятипроцентный барьер. Если итоговые результаты сохранятся на таком уровне, они не получат мест в Госдуме нового созыва.
При этом предварительные данные ЦИК расходятся с результатами экзит-поллов. Опросы проходили на выходе с 1755 избирательных участков в 69 регионах России. Согласно этим данным, "Единая Россия" получила 49,4% голосов, КПРФ - 14,2%, ЛДПР - 10,7%, "Новые люди" - 9,7%, а "Справедливая Россия" - 6,6%.
Еще 1,5% участников опроса заявили, что намеренно испортили свои бюллетени.
ЦИК также представил предварительные данные по дистанционному электронному голосованию. По официальной информации, этим способом воспользовались более 3 млн человек. Среди электронных голосов "Единая Россия" получает чуть менее 50%, тогда как "Новые люди", согласно опубликованным данным, занимают второе место с результатом более 15%.
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Выборы проходили в условиях жесткого политического контроля. Большинство видных кандидатов, выступавших против войны, были исключены из избирательного процесса, а некоторые критики Путина находятся в тюрьме или в ссылке.
Либеральная партия "Яблоко", публично выступавшая против войны в Украине, была исключена из федерального списка партий решением Верховного суда России в августе. Некоторым ее кандидатам было разрешено баллотироваться в одномандатных округах. В субботу "Яблоко" также сообщило о том, что один из ее наблюдателей на выборах в Санкт-Петербурге потерял сознание во время задержания. Партия также сообщила о других случаях, когда ее наблюдателям был отказано в доступе на избирательные участки.
Как писала "Новая-Европа", с самого начала голосования наблюдатели и независимые проекты сообщали о сотнях возможных нарушений: массовом недопуске и удалении наблюдателей (в Москве, например, наблюдателя от КПРФ удалили с участка под предлогом того, что он "слишком много ходил"), принуждении к голосованию (по данным Русской службы ВВС, в ряде российских регионов бюджетников принуждают голосовать, выдавая им лотерейные билеты с индивидуальными номерами), проблемах с хранением бюллетеней (вскрытые сейф-пакеты, измененные за ночь акты для голосования), возможных вбросах (сообщения о вбросе заранее заполненных за "Единую Россию" бюллетеней в Сыктывкаре и пачек бюллетеней под камерами наблюдения в Республике Марий Эл) и нарушениях при надомном голосовании.
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Нарушения продолжились и на третий день выборов. В нескольких регионах избиратели сообщили: придя на участки, они обнаружили отметки о том, что якобы уже проголосовали. Такие случаи зафиксировали в Москве, Белгородской области, Бурятии, Краснодарском крае и Липецкой области.