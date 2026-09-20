Партия Путина празднует победу на российских "выборах", в ходе которых оппозиция была заблокирована
В России завершились трехдневные выборы в Государственную думу. По данным Центральной избирательной комиссии после обработки 83,52% протоколов, лидирует правящая партия "Единая Россия" с 57,82% голосов. Ее кандидаты также занимают первые места в 208 из 225 одномандатных округов.
Выборы проходили с 18 по 20 сентября. Предварительная явка составила 56,66%, что выше показателя предыдущих выборов в Госдуму в 2021 году. Окончательные результаты выборов еще должны быть утверждены Центральной избирательной комиссией.
Согласно предварительным оценкам, "Единая Россия" может получить около 338 из 450 мест в Госдуме. Это обеспечило бы партии большинство, превышающее две трети депутатских мандатов, необходимое для внесения изменений в Конституцию. Распределение мест пока остается предварительным.
Второе место по партийным спискам занимает КПРФ - 13,84% голосов. ЛДПР получила 8,77%, а "Новые люди" - 7,07%. "Справедливая Россия" пока набирает 4,99%, не преодолевая установленный для прохождения в Госдуму пятипроцентный барьер.
Выборы проходили в условиях жесткого политического контроля. Большинство видных кандидатов, выступавших против войны, были исключены из избирательного процесса, а некоторые критики Путина находятся в тюрьме или в ссылке.
Либеральная партия "Яблоко", публично выступавшая против войны в Украине, была исключена из федерального списка партий решением Верховного суда России в августе. Некоторым ее кандидатам было разрешено баллотироваться в одномандатных округах. В субботу "Яблоко" также сообщило о том, что один из ее наблюдателей на выборах в Санкт-Петербурге потерял сознание во время задержания. Партия также сообщила о других случаях, когда ее наблюдателям был отказано в доступе на избирательные участки.
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Как писала "Новая-Европа", с самого начала голосования наблюдатели и независимые проекты сообщали о сотнях возможных нарушений: массовом недопуске и удалении наблюдателей (в Москве, например, наблюдателя от КПРФ удалили с участка под предлогом того, что он "слишком много ходил"), принуждении к голосованию (по данным Русской службы ВВС, в ряде российских регионов бюджетников принуждают голосовать, выдавая им лотерейные билеты с индивидуальными номерами), проблемах с хранением бюллетеней (вскрытые сейф-пакеты, измененные за ночь акты для голосования), возможных вбросах (сообщения о вбросе заранее заполненных за "Единую Россию" бюллетеней в Сыктывкаре и пачек бюллетеней под камерами наблюдения в Республике Марий Эл) и нарушениях при надомном голосовании.
Нарушения продолжились и на третий день выборов. В нескольких регионах избиратели сообщили: придя на участки, они обнаружили отметки о том, что якобы уже проголосовали. Такие случаи зафиксировали в Москве, Белгородской области, Бурятии, Краснодарском крае и Липецкой области.
Кроме того, Латвия заявила, что не признает голосование на выборах в Госдуму России, проведенное на оккупированных территориях Украины, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Украина и ряд международных структур не признают проведение российских выборов на этих территориях законным. Украинская сторона заявила, что такое голосование нарушает международное право, а правозащитные организации сообщали о случаях давления на жителей оккупированных территорий.