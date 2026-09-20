Партия Путина празднует победу на российских "выборах", в ходе которых оппозиция была заблокирована

Как писала "Новая-Европа", с самого начала голосования наблюдатели и независимые проекты сообщали о сотнях возможных нарушений: массовом недопуске и удалении наблюдателей (в Москве, например, наблюдателя от КПРФ удалили с участка под предлогом того, что он "слишком много ходил"), принуждении к голосованию (по данным Русской службы ВВС, в ряде российских регионов бюджетников принуждают голосовать, выдавая им лотерейные билеты с индивидуальными номерами), проблемах с хранением бюллетеней (вскрытые сейф-пакеты, измененные за ночь акты для голосования), возможных вбросах (сообщения о вбросе заранее заполненных за "Единую Россию" бюллетеней в Сыктывкаре и пачек бюллетеней под камерами наблюдения в Республике Марий Эл) и нарушениях при надомном голосовании.