Есть ли надежды на "бабье лето"? Синоптики рассказали о погоде на неделю
Сентябрь продолжит испытывать жителей Латвии дождями: в начале недели ожидаются ливни и грозы, температура опустится до +7 градусов, но ближе к выходным погода начнет улучшаться, обещают синоптики.
До сих пор сентябрь во многих местах Латвии был дождливым, уже на 20 из 33 наблюдательных станций превышена месячная норма осадков. В конце недели погодные условия определяла юго-восточная окраина циклона, в связи с чем почти на всей территории страны наблюдался дождь, а также ветер на побережье был порывистым.
В начале недели сохранится похожая погода. В середине недели к Латвии приблизятся новые циклоны, а в конце недели, с усилением влияния антициклонов, погодные условия станут более приятными.
В понедельник небо будет облачным, временами будет проясняться. На большей части территории страны временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни, возможны грозы. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер, ночью на побережье порывами до 15-17 метров в секунду (м/с).
Ночью воздух остынет до +9…+14 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит +13…+17 градусов.
В ночь на вторник во многих местах ожидается дождь, локально возможны сильные ливни и гроза. Днем дождь будет идти лишь местами и выглянет солнце. Ночью и утром на востоке страны сгустится туман, который ухудшит видимость. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, который во второй половине ночи сменит направление на северное, северо-западное. Ночью столбик термометра опустится до +7…+10 градусов, местами на побережье будет теплее, +11…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+17 градусов.
В среду будет переменная облачность, но с востока небо постепенно затянется тучами, так как Латвию с востока пересечет зона осадков, и во многих местах пойдет дождь. Будет дуть слабый до умеренного северо-западный, северный ветер, который на побережье порывами достигнет 15 м/с.
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Днем в восточных районах ветер стихнет и будет дуть слабый ветер переменных направлений. Ночью минимальная температура воздуха составит +8…+11 градусов, на побережье +11…+14 градусов, а днем максимальная температура воздуха составит +12…+16 градусов.
В конце рабочей недели температура воздуха сохранится похожей, только днем воздух будет прогреваться лишь до +15 градусов. Сохранится дождливая погода, локально возможны сильные ливни, а также на побережье ветер будет порывистым. На выходных осадки прекратятся, ветер постепенно стихнет, и дни станут немного теплее.