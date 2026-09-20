Есть ли надежды на "бабье лето"? Синоптики рассказали о погоде на неделю

В ночь на вторник во многих местах ожидается дождь, локально возможны сильные ливни и гроза. Днем дождь будет идти лишь местами и выглянет солнце. Ночью и утром на востоке страны сгустится туман, который ухудшит видимость. Будет дуть слабый до умеренного западный, северо-западный ветер, который во второй половине ночи сменит направление на северное, северо-западное. Ночью столбик термометра опустится до +7…+10 градусов, местами на побережье будет теплее, +11…+14 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+17 градусов.