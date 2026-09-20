К посольству в Риге для участия в выборах пришли 290 граждан России

Домбрава отметил, что каждый посетитель посольства был учтен. Министр также сообщил, что российское посольство одновременно впускает в здание только одного посетителя, тем самым искусственно создавая небольшую очередь у посольства. Он также заявил, что интерес к участию в выборах в Государственную думу России в Риге можно оценить как незначительный.