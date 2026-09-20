К посольству в Риге для участия в выборах пришли 290 граждан России
На выборах в Государственную думу России в Риге проголосовали 290 граждан России, или всего 0,8% от всех имеющих право голоса граждан России в Латвии, сообщили в Госполиции.
У российского посольства в Латвии, где был организован избирательный участок, Государственная погранохрана совместно с Госполицией проводила контроль за соблюдением условий пребывания граждан России. По наблюдениям служб, активность избирателей в Латвии была крайне низкой. В общей сложности службы проверили 290 граждан России, которые пришли проголосовать.
В течение всего дня Госполиция совместно с партнерами по сотрудничеству работала в соответствии с заранее разработанным планом обеспечения общественного порядка, одновременно следя за происходящим в обществе и публичном пространстве. Нарушений выявлено не было, общественный порядок и безопасность были обеспечены, отмечает Госполиция.
Сегодня министр внутренних дел Янис Домбрава (НО) сообщил, что ответственные службы у российского посольства, где сегодня был организован избирательный участок, проводили иммиграционный контроль. До 14 часов были проверены 164 гражданина России из 290 человек, которые в течение дня пришли проголосовать.
Домбрава отметил, что каждый посетитель посольства был учтен. Министр также сообщил, что российское посольство одновременно впускает в здание только одного посетителя, тем самым искусственно создавая небольшую очередь у посольства. Он также заявил, что интерес к участию в выборах в Государственную думу России в Риге можно оценить как незначительный.
Как сообщалось ранее, Латвия не признает голосование на так называемых выборах в Государственную думу России, проведенное на временно оккупированных Россией территориях Украины, в Приднестровском регионе Молдовы, а также в регионах Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, сообщило Министерство иностранных дел.
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Министерство подчеркивает, что незаконная временная оккупация и противоправная аннексия Россией территорий Украины, оккупация грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также ее произвольные и противоправные действия в Приднестровском регионе Молдовы противоречат международному праву. Так называемые выборы в Государственную думу, проводимые на этих территориях, не имеют легитимных оснований, и Латвия их не признает.
Латвия осуждает проведение Россией так называемых выборов в Государственную думу на Крымском полуострове и в Севастополе, а также в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, в Приднестровском регионе Молдовы, а также в грузинских регионах Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии.
Латвия вновь выражает решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы, Украины и Грузии в пределах их международно признанных границ, говорится в заявлении Министерства иностранных дел.