Есть и другие такие политики: министр объяснил, почему хочет проверить подарки отца Юлии Степаненко
Министр юстиции Эдвард Смилтенс призвал сразу несколько госучреждений проверить подарки Юлии Степаненко почти на 420 тысяч евро и заявил, что российские деньги могут использоваться для финансирования политических процессов.
Ранее сообщалось, что подарки на общую сумму почти 420 тысяч евро, которые кандидат на пост премьер-министра от объединения "Суверенная власть/Объединение младолатышей" Юлия Степаненко получила от отца, живущего в России, стали предметом внимания нескольких латвийских государственных учреждений. Позже Степаненко подтверждала, что ее отец живет в России и оказывает финансовую помощь ее семье. При этом она не стала объяснять его род деятельности и происхождение переданных средств, заявив, что подарки задекларированы, а при наличии подозрений относительно их происхождения следует обращаться в правоохранительные органы. "На этом ставим точку", - сказала Степаненко.
Ситуацию в программе "Ziņu TOP" на TV24 прокомментировал министр юстиции Эдвард Смилтенс. Он сообщил, что обратился к нескольким ответственным учреждениям с просьбой оценить публично доступную информацию о подарках и их происхождении. По словам Смилтенса, значение имеет не только сам факт получения подарков, но и их размер, а также то, что даритель проживает в России.
"Если мы видим, что кандидат на должность премьер-министра одной из партий сейчас отказывается глубже комментировать вопросы о том, что в этом участвует человек, который находится в Российской Федерации, то не имеет значения, отец это или какое-то другое лицо. Здесь задействована сумма, которая сейчас составляет примерно 420 000 евро", - заявил министр. Он подчеркнул, что речь идет о значительной сумме, которая, по его мнению, требует тщательной проверки.
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"Это не 5 тысяч евро и не тысяча евро. Это огромные деньги. Эта сумма, в принципе, соответствует объему расходов на одну крупную избирательную кампанию", - сказал Смилтенс.
Министр сообщил, что попросил оценить ситуацию несколько государственных учреждений, в том числе Службу государственной безопасности, Бюро по защите Сатверсме, органы финансового надзора и KNAB. Ведущая программы спросила Смилтенса, ожидает ли он завершения необходимых проверок еще до выборов. Министр ответил, что это будет зависеть от информации, которая уже находится в распоряжении государственных учреждений и может ускорить процесс.
При этом Смилтенс подчеркнул, что выяснить обстоятельства важно независимо от того, завершится проверка до выборов или после них. "В любом случае, до выборов или после, очень важно выяснить, не является ли это методом, с помощью которого может финансироваться политическая партия и политические процессы", - заявил он.
По словам министра, случай Степаненко не единственный, который вызвал у него вопросы - он сообщил, что располагает информацией и о других. "У меня есть информация и о некоторых других политиках, и я уже подготовил несколько обращений в учреждения, где также, возможно, были какие-то подобные подарки и так далее. Я думаю, что это необходимо очень тщательно проверить, потому что российские деньги, которые сейчас попадают в руки политиков, могут использоваться также для политических процессов и финансирования", - сказал Смилтенс.
На вопрос ведущей, о каких именно политиках идет речь, министр не стал называть фамилии. "Я не могу этого раскрывать. Я не могу сейчас вменять кому-либо такие вещи, не проверив их, пока учреждения не провели проверку до конца", - пояснил он.
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Смилтенс также прокомментировал вопрос о том, не является ли обращение к государственным учреждениям использованием административного ресурса в преддверии выборов. Министр ответил, что обращается в учреждения в рамках своей работы и считает своей обязанностью добиваться проверки подобных ситуаций.