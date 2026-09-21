Есть и другие такие политики: министр объяснил, почему хочет проверить подарки отца Юлии Степаненко

По словам министра, случай Степаненко не единственный, который вызвал у него вопросы - он сообщил, что располагает информацией и о других. "У меня есть информация и о некоторых других политиках, и я уже подготовил несколько обращений в учреждения, где также, возможно, были какие-то подобные подарки и так далее. Я думаю, что это необходимо очень тщательно проверить, потому что российские деньги, которые сейчас попадают в руки политиков, могут использоваться также для политических процессов и финансирования", - сказал Смилтенс.