Цены на квартиры в Латвии растут, но люди больше не готовы переплачивать за новостройки

В целом с начала 2026 года цены на квартиры увеличились в среднем на 6-12%. Однако в июле этого года средний уровень цен был на 41% ниже, чем в июле 2007 года, сообщает компания Arco Real Estate, работающая в сфере недвижимости. В июле 2026 года самая высокая цена квартир в домах типовой серии была в рижском микрорайоне Тейка - 1148 евро за квадратный метр, а самая низкая - в Болдерае, где она составляла 718 евро за квадратный метр. Во втором квартале этого года средняя цена квадратного метра жилья в новых проектах на первичном рынке, указанная в объявлениях, достигла 3220 евро, однако фактические цены сделок были на 16% ниже, сообщает компания Latio, работающая в сфере недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены в объявлениях выросли на 5%, тогда как цены фактических сделок снизились менее чем на один процент.