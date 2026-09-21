"У нас осталась травма": эксперт объяснил, почему Латвию так тревожит новая миграция
Исторический опыт массовой миграции после Второй мировой войны до сих пор влияет на отношение жителей Латвии к миграции, считает предприниматель и инвестор Гирт Рунгайнис. По его мнению, страна пережила серьезную демографическую травму, последствия которой ощущаются и сегодня.
Выступая в программе "Nedēļa. Post Scriptum" на TV24, Рунгайнис заявил, что в период с 1945 по 1990 год в Латвию приехало почти миллион человек, что, по его оценке, создало угрозу самому существованию латышской нации как государственной нации. "Мы, латыши, после той большой иммиграции, которая происходила после войны, с 1945 по 1990 год, когда сюда приехали почти миллион человек, фактически оказались в ситуации, когда существование Латвии, существование латышской нации как государственной нации было под угрозой. И у нас осталась травма", - сказал он.
По словам Рунгайниса, эта историческая ситуация до сих пор отражается на отношении общества к новым миграционным потокам. Он считает, что Латвия пока не смогла полностью интегрировать русскоязычную часть общества. "Мы до сих пор не смогли ассимилировать и нормализовать нашу русскоязычную общину, которая, особенно с ростом агрессивности Путина, довольно активно не хочет интегрироваться в латвийское общество. Поэтому появление новых, визуально заметных мигрантов, которые отличаются расой, цветом кожи и языком, неизбежно нас тревожит", - считает предприниматель.
При этом Рунгайнис отметил, что подобные дискуссии характерны не только для Латвии. По его словам, в ряде западных стран доля мигрантов значительно выше. "Это представители другой культуры, другой религии, и есть ощущение, что они настроены довольно агрессивно и становятся большой нагрузкой на социальную систему. Мы все это видим", - заявил он.
Читайте продолжение после рекламы
В то же время предприниматель обратил внимание на другой миграционный процесс - недавнюю эмиграцию жителей Латвии в Западную Европу. "У нас есть недавняя эмиграция - примерно 200-300 тысяч человек, у которых все еще есть связи с Латвией. Они ездят туда и обратно, у них здесь родственники, друзья, дети, они приезжают сюда, ходят к врачам за счет латвийского государства и так далее", - сказал Рунгайнис. По его словам, миграционные потоки в обоих направлениях влияют на Латвию, поскольку люди, уехавшие в Великобританию, Швецию, Германию и другие страны, сохраняют связи с родиной.
На этом фоне Рунгайнис считает, что миграция может стать одной из заметных тем предстоящих выборов. Он отметил, что Национальное объединение, по его словам, довольно рано сделало миграцию одной из тем своей политической повестки.
Однако, рассуждая о миграции через Латвию, предприниматель указал и на другую проблему. По его словам, часть людей, которые пытаются через Латвию попасть в Западную Европу, в итоге задерживают в других странах и возвращают обратно. "К сожалению, так или иначе люди, которые живут в приграничных районах, вовлекаются в это, и не только такие люди. Получается, что Латвия является серьезным каналом для нелегальной миграции", - заявил Рунгайнис. Он отметил, что часть мигрантов, попавших в Латвию, не планирует оставаться здесь и пытается продолжить путь в Германию и другие западноевропейские страны. "Они через нас едут в Германию. Сейчас реальность такова, что их ловят и отправляют обратно из Литвы, Польши и Германии. Отправляют обратно к нам", - сказал предприниматель.