"У нас осталась травма": эксперт объяснил, почему Латвию так тревожит новая миграция

Однако, рассуждая о миграции через Латвию, предприниматель указал и на другую проблему. По его словам, часть людей, которые пытаются через Латвию попасть в Западную Европу, в итоге задерживают в других странах и возвращают обратно. "К сожалению, так или иначе люди, которые живут в приграничных районах, вовлекаются в это, и не только такие люди. Получается, что Латвия является серьезным каналом для нелегальной миграции", - заявил Рунгайнис. Он отметил, что часть мигрантов, попавших в Латвию, не планирует оставаться здесь и пытается продолжить путь в Германию и другие западноевропейские страны. "Они через нас едут в Германию. Сейчас реальность такова, что их ловят и отправляют обратно из Литвы, Польши и Германии. Отправляют обратно к нам", - сказал предприниматель.