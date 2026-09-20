Опасность среди мусора: латвийцам объяснили, чего точно не должно быть в бытовых отходах

По ее словам, это, с одной стороны, свидетельствует о том, что жители по-прежнему не в полной мере осознают последствия попадания содержащихся в батарейках химических веществ и металлов в окружающую среду. Поврежденные батарейки могут загрязнять почву и грунтовые воды, а некоторые токсичные вещества способны накапливаться в живых организмах и попадать в пищевую цепь.