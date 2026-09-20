Опасность среди мусора: латвийцам объяснили, чего точно не должно быть в бытовых отходах
Более 28 тонн батареек жители Латвии выбросили вместе с бытовыми отходами за год. Помимо загрязнения окружающей среды, такие отходы создают серьезный риск пожаров на сортировочных предприятиях.
В прошлом году в центрах сортировки отходов Видземско-Центрального региона Латвии из бытовых отходов было извлечено более 28 тонн батареек. В компании Getliņi eko, управляющей полигоном "Гетлини", отмечают, что это свидетельствует о сохраняющейся проблеме с правильной утилизацией батареек. В регион управления отходами входят 13 самоуправлений - Рига, Елгава, Адажи, Бауска, Добеле, Елгавский край, Кекава, Марупе, Огре, Олайне, Ропажи, Саласпилс и Сигулда.
Батарейки могут содержать тяжелые металлы и химические вещества, в том числе свинец, ртуть, кадмий, никель, литий, кобальт и марганец. Если их неправильно утилизировать и они вместе с бытовыми отходами попадают в окружающую среду, некоторые из этих веществ могут серьезно навредить экосистеме и здоровью человека.
Руководитель регионального центра управления отходами "Гетлини" Сниедзе Спроге считает количество извлеченных из бытовых отходов батареек тревожным показателем.
По ее словам, это, с одной стороны, свидетельствует о том, что жители по-прежнему не в полной мере осознают последствия попадания содержащихся в батарейках химических веществ и металлов в окружающую среду. Поврежденные батарейки могут загрязнять почву и грунтовые воды, а некоторые токсичные вещества способны накапливаться в живых организмах и попадать в пищевую цепь.
С другой стороны, ситуация расходится с результатами различных опросов, согласно которым почти 90% жителей заявляют, что сортируют отходы в повседневной жизни. По мнению Спроге, 28 тонн батареек, оказавшихся среди бытовых отходов, - весьма значительный объем.
Читайте продолжение после рекламы
Отдельную опасность представляет риск возгорания. Батарейки и устройства с литиевыми элементами питания могут загореться, если попадают в поток несортированных бытовых отходов. Во время переработки батарейки могут быть сдавлены, деформированы или повреждены, что способно привести к короткому замыканию и возгоранию.
Особенно опасны в таких ситуациях литий-ионные батареи. При повреждении в них может начаться неконтролируемая термическая реакция. На сортировочных и перегрузочных площадках одновременно находится большое количество легко воспламеняющихся материалов, поэтому даже небольшой источник огня может привести к крупному пожару и негативно повлиять на работу предприятий или временно остановить процессы управления отходами.
При этом современные сортировочные заводы располагают технологиями, позволяющими отделять батарейки от общего потока отходов. Однако гарантировать обнаружение каждой батарейки невозможно.
Некоторые батарейки уже повреждены, другие после контакта с биоотходами и влажными материалами становится трудно отделить от общей массы. В таких случаях даже используемые на сортировочных линиях технологии не всегда способны распознать батарейку и извлечь ее.
Жителей призывают собирать использованные батарейки отдельно и сдавать их в специальные контейнеры. Они доступны в супермаркетах, на многих автозаправочных станциях, а также на площадках для раздельного сбора отходов.
Найти ближайший пункт приема использованных батареек можно на едином сайте сортировки отходов skiroviegli.lv.