Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:14
Новая неделя начнется с грозы и ливней
В ночь на понедельник в Латвии временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и возможна гроза, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Местами небо прояснится. Температура воздуха понизится до +9..+14 градусов. Будет дуть западный, юго-западный ветер, который на побережье в начале ночи еще будет порывистым, но к утру начнет стихать.
В Риге ночью время от времени будет идти дождь и будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. Температура воздуха постепенно понизится до +10..+12 градусов.
В понедельник на большей части территории страны ожидается дождь, местами возможна гроза и сильные ливни. Будет дуть слабый до умеренного ветер западных направлений, на морском побережье - западный, северо-западный ветер. Днем воздух прогреется до +14..+17 градусов.