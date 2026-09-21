Автоводителей предупреждают: в Элее на целый день будет закрыт железнодорожный переезд

Предприятие Latvijas dzelzceļš информирует, что в связи с плановыми ремонтными работами на железнодорожной переезде №840 на участке дороги Елгава — Мейтене, км 69,913 (Элея, улица Аусмас — региональная автодорога P103), GPS-координаты (по Google Maps: 56.416050 23.679991):