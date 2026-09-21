Внимание: переезд закрыт!
В Латвии
Сегодня 17:04
Автоводителей предупреждают: в Элее на целый день будет закрыт железнодорожный переезд
О работах на железнодорожном переезде сообщает Latvijas dzelzceļš.
Предприятие Latvijas dzelzceļš информирует, что в связи с плановыми ремонтными работами на железнодорожной переезде №840 на участке дороги Елгава — Мейтене, км 69,913 (Элея, улица Аусмас — региональная автодорога P103), GPS-координаты (по Google Maps: 56.416050 23.679991):
- 24 сентября с 8:00 до 20:00 переезд будет закрыт, а движение автотранспорта будет организовано по установленным дорожным знакам, по автодорогам V1058 и A8 через Сидрабе и через переезд в Лиелплатоне;
- 25 сентября с 8:00 до 18:00 движение будет организовано по одной полосе.