Группа латвийских предпринимателей отправилась в США за инвестициями и технологиями

Особенно важную роль играет экспорт услуг. В 2025 году он вырос на 10%, до 510 млн евро, благодаря чему США стали пятым по значимости рынком для латвийского экспорта услуг. На услуги в сфере информационных и коммуникационных технологий пришлось 206 млн евро, или 40,4% всего латвийского экспорта услуг в США.