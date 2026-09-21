Группа латвийских предпринимателей отправилась в США за инвестициями и технологиями
Латвийские предприниматели отправились в США, где по 28 сентября примут участие в организованной Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA) торговой миссии.
Важный партнер
Основные деловые мероприятия пройдут во время рабочего визита президента Латвии Эдгарса Ринкевичса с 24 по 27 сентября.
Программа охватит Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Диего. Основное внимание будет уделено оборонным технологиям и технологиям двойного назначения, биомедицине, фармацевтике, стартапам и киноиндустрии.
В LIAA отмечают, что США являются одним из важнейших экономических партнеров Латвии за пределами Европейского союза. В 2025 году оборот торговли товарами и услугами между Латвией и США достиг 1,63 млрд евро, увеличившись за год на 13%. США заняли девятое место среди внешнеторговых партнеров Латвии.
Экспорт Латвии в США составил 1,01 млрд евро, увеличившись на 2%, а положительное сальдо торговли достигло 395,9 млн евро. США стали восьмым по значимости экспортным рынком Латвии.
Особенно важную роль играет экспорт услуг. В 2025 году он вырос на 10%, до 510 млн евро, благодаря чему США стали пятым по значимости рынком для латвийского экспорта услуг. На услуги в сфере информационных и коммуникационных технологий пришлось 206 млн евро, или 40,4% всего латвийского экспорта услуг в США.
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Рост продолжился и в 2026 году. В первом квартале экспорт латвийских услуг в США достиг 110 млн евро, что на 9% больше, чем годом ранее. Положительное сальдо торговли услугами составило 54 млн евро.
По данным LIAA, на конец первого квартала этого года накопленные прямые инвестиции США в Латвии составляли 443 млн евро, а накопленные прямые инвестиции Латвии в США — 77 млн евро.
Обширная программа
В рамках торговой миссии для представителей латвийских компаний в сфере оборонных технологий и технологий двойного назначения, биомедицины, фармацевтики и киноиндустрии, а также стартап-экосистемы запланированы встречи с крупными американскими компаниями и организациями.
Представители киноиндустрии встретятся с Paramount и Disney, предприятия оборонного сектора и технологий двойного назначения — с Anduril, Shield AI и Qualcomm, а представители технологических и биомедицинских компаний — с Illumina, Element Biosciences и Thermo Fisher Scientific.
В переговорах представителей оборонной отрасли основное внимание будет уделено использованию латвийских технологий в совместных решениях, разработке новых продуктов и возможностям включения латвийских предприятий в американские цепочки поставок.
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Запланированы также визиты в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) и Калифорнийский технологический институт (Caltech). Латвийская делегация встретится с представителями структур по развитию и коммерциализации технологий Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета штата Калифорния в Сан-Диего.
Стороны обсудят коммерциализацию результатов исследований, передачу технологий и сотрудничество между университетами и предприятиями. Также предусмотрены встречи с инвесторами.
Программа включает отраслевые круглые столы, посещение компаний и исследовательских организаций, презентации стартапов и индивидуальные деловые встречи. В Нью-Йорке пройдет мероприятие для латвийских стартапов и представителей экосистемы с участием американских инвесторов. Компании смогут представить свои решения и получить оценку перспектив их развития на рынке США.