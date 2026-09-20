Рагана хорошеет на глазах.
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В Рагане перестроят важный перекресток у Валмиерского шоссе
Начата реконструкция улиц Тиргус и Мазая в Рагане, Кримулдская волость Сигулдского края.
В ходе работ планируется восстановить уличную инфраструктуру, построить новые пешеходные тротуары и освещение, привести в порядок систему ливневой канализации, а также повысить безопасность дорожного движения.
Для повышения безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Тыргус и Мазая будет обустроен приподнятый перекресток, а над государственным региональным автомобильным путем P9 Рагана–Лимбажи — оборудован освещенный пешеходный переход.
Планируется завершить работы в строительный сезон 2027 года.
Общая стоимость строительных работ составляет 625 488,35 евро без НДС. Работы реализуются за счет средств городского бюджета с привлечением кредита в Госкассе.