В Рагане перестроят важный перекресток у Валмиерского шоссе
Фото: пресс-материал
Рагана хорошеет на глазах.
В Латвии

В Рагане перестроят важный перекресток у Валмиерского шоссе

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Начата реконструкция улиц Тиргус и Мазая в Рагане, Кримулдская волость Сигулдского края.

В ходе работ планируется восстановить уличную инфраструктуру, построить новые пешеходные тротуары и освещение, привести в порядок систему ливневой канализации, а также повысить безопасность дорожного движения.

Для повышения безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Тыргус и Мазая будет обустроен приподнятый перекресток, а над государственным региональным автомобильным путем P9 Рагана–Лимбажи — оборудован освещенный пешеходный переход.

Планируется завершить работы в строительный сезон 2027 года.

Общая стоимость строительных работ составляет 625 488,35 евро без НДС. Работы реализуются за счет средств городского бюджета с привлечением кредита в Госкассе.

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СигулдаНДСЛимбажи

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