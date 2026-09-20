Латвия не признает результаты выборов в Госдуму России на оккупированных территориях

Министерство иностранных дел Латвии подчеркивает, что осуществляемая Россией незаконная временная оккупация и противоправная аннексия территорий Украины, оккупация регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также ее произвольные и противоправные действия в Приднестровском регионе Молдовы противоречат международному праву. Проводимые на этих территориях так называемые выборы в Государственную думу не имеют легитимной основы, и Латвия их не признает.