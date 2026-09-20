Латвия не признает результаты выборов в Госдуму России на оккупированных территориях
Латвия заявила, что не признает голосование на выборах в Госдуму России, проведенное на оккупированных территориях Украины, а также в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.
Министерство иностранных дел Латвии подчеркивает, что осуществляемая Россией незаконная временная оккупация и противоправная аннексия территорий Украины, оккупация регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также ее произвольные и противоправные действия в Приднестровском регионе Молдовы противоречат международному праву. Проводимые на этих территориях так называемые выборы в Государственную думу не имеют легитимной основы, и Латвия их не признает.
Латвия осуждает проведение Россией так называемых выборов в Государственную думу на Крымском полуострове и в Севастополе, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, в Приднестровском регионе Молдовы, а также в регионах Грузии - Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии.
Латвия вновь выражает самую решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы, Украины и Грузии в их международно признанных границах, указало Министерство иностранных дел в своем заявлении.
20 сентября в России начался третий день голосования на выборах. По состоянию на 12:45 (мск) на выборах проголосовали уже 49,63% россиян.