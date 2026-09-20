"Сначала суд, потом деньги": после отставки Узулниекса предлагают изменить правила выходных пособий
После скандала с бывшим министром Рейнисом Узулниексом на Manabalss.lv предлагают изменить правила выплаты выходных пособий чиновникам, если должность потеряна из-за возможного преступления.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за установление особого порядка выплаты выходного пособия членам Кабинета министров и парламентским секретарям в случаях, когда потеря должности связана с возможным преступлением.
Представителем инициативы указан Максим Нероба. Он отмечает, что в настоящее время второй пункт девятой части 17-й статьи Закона о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает для члена Кабинета министров или парламентского секретаря после прекращения исполнения должностных обязанностей выходное пособие в размере одного месячного оклада, за исключением предусмотренных законом случаев. В свою очередь, 13-я часть этой статьи в общем предусматривает, что выходное пособие не выплачивается, если служебные правовые отношения прекращены по инициативе самого должностного лица.
Однако в законе отдельно не урегулирована ситуация, когда член Кабинета министров или парламентский секретарь сам не уходит в отставку, а прекращает исполнять должностные обязанности в связи с возможным преступлением, из-за которого должностное лицо потеряло должность, говорится в инициативе.
Цель инициативы - установить ясный порядок выплаты выходного пособия именно в таких ситуациях. Как указывает Нероба, инициатива не распространяется на пособия депутатов Сейма, так как для них в законе установлено иное основание для назначения пособия и порядок его выплаты.
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Инициатива предусматривает, что если прекращение исполнения должностных обязанностей должностного лица напрямую связано с возможным преступлением и по соответствующему деянию начат уголовный процесс, в котором оцениваются возможные преступные действия этого должностного лица, выплата выходного пособия откладывается до окончательного решения по уголовному процессу.
Если лицо оправдано или уголовный процесс против него прекращен по реабилитирующим основаниям, выходное пособие выплачивается в полном объеме. В свою очередь, если вступившим в силу приговором суда или прокурорским предписанием о наказании лицо признано виновным в преступном деянии, из-за которого оно потеряло должность, выходное пособие не выплачивается, предусматривает инициатива.
В инициативе предлагается не выплачивать выходное пособие и в том случае, если уголовный процесс по соответствующему деянию прекращен по нереабилитирующим основаниям.
По мнению Неробы, такое регулирование сохранило бы презумпцию невиновности, так как начало уголовного процесса само по себе не приводило бы к окончательной потере права на пособие, но в то же время не допускало бы выплаты пособия до того, как станет известен окончательный результат уголовного процесса.
Он считает, что такое регулирование четко разграничило бы обычное прекращение исполнения обязанностей на политической должности от ситуации, когда потеря должности связана с уголовным процессом о возможном преступлении, из-за которого должностное лицо потеряло должность.
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Как сообщалось, 12 сентября за рулем в состоянии алкогольного опьянения 3,09 промилле был пойман теперь уже бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс. По факту произошедшего был начат уголовный процесс, и партия Узулниекса - Союз зеленых и крестьян - отозвала его с поста министра, однако, несмотря на это, у него будет возможность получить компенсацию за освобождение от должности.