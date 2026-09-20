"Сначала суд, потом деньги": после отставки Узулниекса предлагают изменить правила выходных пособий

Представителем инициативы указан Максим Нероба. Он отмечает, что в настоящее время второй пункт девятой части 17-й статьи Закона о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает для члена Кабинета министров или парламентского секретаря после прекращения исполнения должностных обязанностей выходное пособие в размере одного месячного оклада, за исключением предусмотренных законом случаев. В свою очередь, 13-я часть этой статьи в общем предусматривает, что выходное пособие не выплачивается, если служебные правовые отношения прекращены по инициативе самого должностного лица.