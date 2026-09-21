В Инчукалнсе начинают строительство нового дошкольного образовательного учреждения

В рамках проекта рядом с детским садом будет построено ещё одно здание с крытой игровой площадкой и многофункциональными помещениями. Оно даст детям возможность находиться и участвовать в различных активностях в условиях, максимально приближённых к уличной среде, даже при неблагоприятных погодных условиях. Помещения также можно будет использовать как «зелёный класс» для учебных и исследовательских занятий.