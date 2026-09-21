В Инчукалнсе начинают строительство нового дошкольного образовательного учреждения
Фото: пресс-материал
Новый детский сад рассчитан более чем на 120 детей.
В Латвии

В Инчукалнсе начинают строительство нового дошкольного образовательного учреждения

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Самоуправление Сигулдского края начнёт строительство нового дошкольного образовательного учреждения по адресу ул. Миера, 1, Инчукалнс.

Новый детский сад рассчитан более чем на 120 детей, обеспечивая современную, безопасную и доступную среду для получения дошкольного образования. В рамках проекта будет построено также здание с крытой игровой площадкой и помещениями для занятий на открытом воздухе.

В рамках проекта заключён договор с компанией Build-Invest Latvia на выполнение проектирования и строительных работ. В месте реализации проекта, по адресу улица Миера, 1, Инчукалнс, предусмотрен демонтаж существующих зданий и строительство нового дошкольного образовательного учреждения к марту 2028 года.

В результате проекта в Инчукалнсе будет создано эргономичное, энергоэффективное и современное дошкольное образовательное учреждение на 128 детей. В новых помещениях будут установлены современные инженерные системы и обеспечены все функции, необходимые для реализации программ дошкольного образования, а также оборудованы подходящие рабочие пространства для персонала. В новом детском саду будет построена кухня, где можно будет готовить горячую еду на месте.

В проекте особое внимание уделено доступности среды, чтобы людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата было обеспечено удобное и безопасное передвижение как в здании, так и на его территории.

В рамках проекта рядом с детским садом будет построено ещё одно здание с крытой игровой площадкой и многофункциональными помещениями. Оно даст детям возможность находиться и участвовать в различных активностях в условиях, максимально приближённых к уличной среде, даже при неблагоприятных погодных условиях. Помещения также можно будет использовать как «зелёный класс» для учебных и исследовательских занятий.

В отделке зданий планируется использовать экологичные материалы и деревянные элементы. В зоне игровой площадки будет уложено мягкое напольное покрытие, а в многофункциональном помещении установят скамьи и стеллажи. На фасаде здания предусмотрена облицовка деревянными досками, а в крыше — прозрачные элементы для обеспечения естественного освещения.

Территория детского сада будет благоустроена в соответствии с современными требованиями, обеспечивая безопасную и дружественную для детей среду.

Чтобы создать качественное и функциональное открытое пространство, на территории планируется обустроить игровые площадки, установить навесы, скамейки, стоянку для велосипедов. Также будут проложены пешеходные дорожки и оборудованы автостоянки с использованием различных типов покрытий и цветовых решений, формируя эстетически привлекательную и упорядоченную среду.

Общая стоимость проекта составляет 4 366 744,96 евро, из которых 3 097 600,00 евро финансирует Европейский фонд регионального развития, а 1 269 144,96 евро обеспечивает самоуправление края.

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