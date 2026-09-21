В Инчукалнсе начинают строительство нового дошкольного образовательного учреждения
Самоуправление Сигулдского края начнёт строительство нового дошкольного образовательного учреждения по адресу ул. Миера, 1, Инчукалнс.
Новый детский сад рассчитан более чем на 120 детей, обеспечивая современную, безопасную и доступную среду для получения дошкольного образования. В рамках проекта будет построено также здание с крытой игровой площадкой и помещениями для занятий на открытом воздухе.
В рамках проекта заключён договор с компанией Build-Invest Latvia на выполнение проектирования и строительных работ. В месте реализации проекта, по адресу улица Миера, 1, Инчукалнс, предусмотрен демонтаж существующих зданий и строительство нового дошкольного образовательного учреждения к марту 2028 года.
В результате проекта в Инчукалнсе будет создано эргономичное, энергоэффективное и современное дошкольное образовательное учреждение на 128 детей. В новых помещениях будут установлены современные инженерные системы и обеспечены все функции, необходимые для реализации программ дошкольного образования, а также оборудованы подходящие рабочие пространства для персонала. В новом детском саду будет построена кухня, где можно будет готовить горячую еду на месте.
В проекте особое внимание уделено доступности среды, чтобы людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата было обеспечено удобное и безопасное передвижение как в здании, так и на его территории.
В рамках проекта рядом с детским садом будет построено ещё одно здание с крытой игровой площадкой и многофункциональными помещениями. Оно даст детям возможность находиться и участвовать в различных активностях в условиях, максимально приближённых к уличной среде, даже при неблагоприятных погодных условиях. Помещения также можно будет использовать как «зелёный класс» для учебных и исследовательских занятий.
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В отделке зданий планируется использовать экологичные материалы и деревянные элементы. В зоне игровой площадки будет уложено мягкое напольное покрытие, а в многофункциональном помещении установят скамьи и стеллажи. На фасаде здания предусмотрена облицовка деревянными досками, а в крыше — прозрачные элементы для обеспечения естественного освещения.
Территория детского сада будет благоустроена в соответствии с современными требованиями, обеспечивая безопасную и дружественную для детей среду.
Чтобы создать качественное и функциональное открытое пространство, на территории планируется обустроить игровые площадки, установить навесы, скамейки, стоянку для велосипедов. Также будут проложены пешеходные дорожки и оборудованы автостоянки с использованием различных типов покрытий и цветовых решений, формируя эстетически привлекательную и упорядоченную среду.
Общая стоимость проекта составляет 4 366 744,96 евро, из которых 3 097 600,00 евро финансирует Европейский фонд регионального развития, а 1 269 144,96 евро обеспечивает самоуправление края.