"Она была настоящей русской": Кайришс объяснил, почему он против полного дубляжа фильма "Уля"

Кайришс отметил, что, начиная работу над фильмом, понимал: Ульяна Семенова была русской, выросшей в семье староверов, поэтому вопрос о языке для него не возникал. При этом режиссер считает, что языковая тема присутствует в истории Семеновой на более глубоком уровне. По его словам, спортсменка была русской женщиной, родившейся в Латвии, которая еще в советское время не только освоила латышский язык, но и пользовалась им.