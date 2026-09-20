"Она была настоящей русской": Кайришс объяснил, почему он против полного дубляжа фильма "Уля"
Рожденная в русской семье баскетбольная легенда Ульяна Семенова стала национальной героиней Латвии. Режиссер Виестурс Кайришс объяснил, почему русский язык в его новом фильме "Уля" для него не является проблемой.
Режиссер Виестурс Кайришс объяснил свое отношение к использованию русского языка в новом фильме "Уля", посвященном легендарной латвийской баскетболистке Ульяне Семеновой. По словам режиссера, для него сам факт того, что значительная часть картины звучит на русском языке, не был проблемой, поскольку это соответствует биографии главной героини.
Кайришс отметил, что, начиная работу над фильмом, понимал: Ульяна Семенова была русской, выросшей в семье староверов, поэтому вопрос о языке для него не возникал. При этом режиссер считает, что языковая тема присутствует в истории Семеновой на более глубоком уровне. По его словам, спортсменка была русской женщиной, родившейся в Латвии, которая еще в советское время не только освоила латышский язык, но и пользовалась им.
Кайришс связывает с этим и то, почему Семенова воспринимается как одна из латвийских национальных героинь. По мнению режиссера, дело не только в ее выдающихся спортивных достижениях, но и в том, что ее история показывает: национальность сама по себе не определяет отношение человека к стране.
"Можно быть иначе устроенным: твоя национальность не имеет такого большого значения, как то, как ты воспринимаешь эту страну, эту землю, эту культуру как свою и говоришь на языке этой культуры", - объяснил режиссер.
Ранее Кайришс уже резко высказывался против полного дублирования "Ули" на латышский язык. Он заявлял, что в случае обязательного полного дубляжа фильм лучше вообще не показывать. Режиссер считает, что оригинальная речь персонажей является частью художественного замысла картины. По его мнению, разные языки и настоящие голоса актеров помогают передать историческую эпоху и психологическую атмосферу фильма, тогда как искусственный дубляж может нарушить целостность произведения. Сам Кайришс выступает за показ фильма в оригинале с субтитрами.
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Позиция режиссера вызвала заметную дискуссию в социальных сетях. Часть пользователей поддержала его, назвав вопрос о русском языке лишним и отметив, что важно не только на каком языке человек говорит, но и что именно он говорит и как относится к Латвии. Некоторые комментаторы отдельно подчеркнули, что Семенова была лояльна Латвии и именно поэтому ее русское происхождение не мешает воспринимать ее как латвийскую национальную героиню.
Другие участники обсуждения выступили против того, чтобы вопросы языка и национальности становились инструментом политического противостояния. В комментариях звучало мнение, что государство необходимо защищать, однако разжигание вражды между жителями Латвии из-за их языка или национальности не решает эту проблему.
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