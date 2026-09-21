Станцию "Звейниекциемс" в Лимбажском крае ждут большие перемены

У станции планируется обустроить автомобильную парковку, установить освещение и систему видеонаблюдения. Также предусмотрена реконструкция улицы Стацияс с проектированием покрытий методом двойной поверхностной обработки. Планируемые улучшения инфраструктуры обеспечат более удобный и безопасный доступ к железнодорожной станции, а также будут способствовать интеграции различных видов передвижения в единую сеть мобильности.