Станцию "Звейниекциемс" в Лимбажском крае ждут большие перемены
Фото: Shutterstock
Железнодорожная станция получит новую жизнь.
В Латвии

Станцию "Звейниекциемс" в Лимбажском крае ждут большие перемены

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Самоуправление Лимбажского края и Центральное агентство финансов и договоров заключили соглашение о реализации проекта «Мультимодальная сеть общественного транспорта на станции "Звейниекциемс"».

Цель проекта — повысить доступность железнодорожной станции "Звейниекциемс", развивая безопасную и устойчивую инфраструктуру мультимодальной мобильности.

Реализация проекта будет способствовать использованию общественного транспорта и создаст более удобные возможности выбирать в повседневных поездках экологичные способы передвижения.

В рамках проекта планируется построить вело-/пешеходную дорожку по маршруту от улицы Айнажу в Саулкрасты по улице Озолу, продолжая по улице Пагаста в Скултe до железнодорожной станции «Звейниекциемс».

Чтобы обеспечить выполнение проектных мероприятий также на территории, находящейся за пределами административной территории самоуправления Лимбажского края, в рамках проекта заключён договор о сотрудничестве с самоуправлением Саулкрастского края.

У станции планируется обустроить автомобильную парковку, установить освещение и систему видеонаблюдения. Также предусмотрена реконструкция улицы Стацияс с проектированием покрытий методом двойной поверхностной обработки. Планируемые улучшения инфраструктуры обеспечат более удобный и безопасный доступ к железнодорожной станции, а также будут способствовать интеграции различных видов передвижения в единую сеть мобильности.

Общие допустимые затраты по проекту составляют 1 000 000,00 евро, из них финансирование Европейского фонда регионального развития — 749 900,00 евро, финансирование самоуправления края Лимбажи — 250 100,00 евро. Проект планируется реализовать к декабрю 2029 года. 

Темы

Лимбажский крайНовости регионовЗвейниекциемсЛимбажиСаулкрасты

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