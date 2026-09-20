Кое-где, однако, граффити считают искусством.
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В Казахстане намерены полностью запретить граффити
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за полный запрет граффити в стране и предложил ужесточить ответственность за нанесение рисунков и надписей на здания и другие городские объекты.
Токаев обратился к акиму (мэру) Астаны с требованием принять жесткие меры в отношении тех, кто оставляет граффити на стенах зданий в столице Казахстана.
По словам президента, граффити портят внешний вид городов и должны рассматриваться как вандализм и злостное хулиганство. Для борьбы с ними Токаев предложил принять соответствующие законодательные и нормативные меры. При этом конкретные изменения в законодательство пока не названы.
Поводом для обсуждения проблемы, в частности, стал произошедший в июне инцидент в Астане, когда граффити появились на вагонах метро. Сотрудникам транспортной системы пришлось удалять рисунки специальными средствами. При этом сами вагоны повреждены не были, поскольку имели антивандальное покрытие.