ООН задокументировала более тысячи случаев сексуального насилия во время войны в Украине

Новый доклад охватывает период с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года до 31 июля 2026 года. За это время специалисты ООН подтвердили 1004 случая сексуального насилия. В 89% случаев ответственность была отнесена к российским властям, включая военнослужащих, сотрудников пенитенциарной системы и спецслужб. Еще 11% случаев ООН связывает с действиями украинских властей.