ООН задокументировала более тысячи случаев сексуального насилия во время войны в Украине
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало более тысячи случаев сексуального насилия, связанного с войной в Украине. Подавляющее большинство установленных эпизодов ООН связывает с действиями российских властей и силовых структур.
Новый доклад охватывает период с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года до 31 июля 2026 года. За это время специалисты ООН подтвердили 1004 случая сексуального насилия. В 89% случаев ответственность была отнесена к российским властям, включая военнослужащих, сотрудников пенитенциарной системы и спецслужб. Еще 11% случаев ООН связывает с действиями украинских властей.
Большинство пострадавших — мужчины
Вопреки распространенному представлению о сексуальном насилии во время вооруженных конфликтов, большинство выявленных в Украине жертв — мужчины. В первую очередь это украинские военнопленные и гражданские лица, находившиеся в заключении.
ООН пришла к выводу, что сексуальное насилие в отношении украинских военнопленных и гражданских заключенных в российских местах содержания носит широко распространенный характер. Такие случаи были выявлены более чем в 164 официальных и неофициальных местах содержания — на оккупированных территориях Украины и в 25 регионах России.
Почти три четверти опрошенных бывших украинских военнопленных и около половины освобожденных гражданских заключенных сообщили, что подвергались сексуальному насилию хотя бы один раз.
Среди задокументированных методов ООН называет изнасилования, принудительное обнажение, удары и применение электрического тока к половым органам, а также другие формы сексуального унижения.
Читайте продолжение после рекламы
Жертвам от четырех до 82 лет
От сексуального насилия страдали также женщины и дети, прежде всего на оккупированных территориях Украины. ООН задокументировала сексуальное насилие в отношении 95 гражданских лиц вне мест заключения, главным образом женщин и девочек. Среди них были подтверждены 57 случаев изнасилования, в том числе 15 групповых.
Самой младшей из задокументированных жертв изнасилования была четырехлетняя девочка, самой старшей — 82-летняя женщина. В обоих случаях ООН возлагает ответственность на представителей российских властей.
При этом авторы доклада подчеркивают, что 1004 подтвержденных эпизода отражают лишь часть реального масштаба проблемы. Представители ООН объясняют это ограниченным доступом к пострадавшим: организация опросила примерно 10% освобожденных украинских военнопленных, а на оккупированные территории ее сотрудники доступа не имеют.
Нарушения со стороны Украины
В докладе рассматриваются и действия украинской стороны. ООН задокументировала 112 случаев сексуального насилия в отношении российских военнопленных и граждан третьих стран, ответственность за которые возлагается на украинские власти.
Читайте продолжение после рекламы
Почти половина этих случаев представляла собой угрозы сексуального насилия. Кроме того, были зафиксированы принудительное обнажение, удары и применение электрического тока, унижающее обращение сексуального характера, два сексуальных нападения и две попытки изнасилования. ООН отмечает, что эти нарушения также требуют расследования и привлечения виновных к ответственности, однако их масштаб и характер отличаются от выявленной практики в отношении украинских пленных и заключенных.