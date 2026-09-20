Выбросил садовые отходы в лес - заплати 1000 евро: латвийцам напомнили о запрете

С наступлением осени в лесах, у дорог и на опушках все чаще появляются кучи садовых отходов - яблоки, остатки овощей, сорняки, ветки и листья. В Latvijas valsts meži (LVM) напоминают, что выбрасывать биологические отходы в лес строго запрещено. В компании отмечают, что этой осенью столкнулись с необычно большим количеством яблок, которые люди выбрасывают в лесу и возле дорог.