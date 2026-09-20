Выбросил садовые отходы в лес - заплати 1000 евро: латвийцам напомнили о запрете
Осенью жители Латвии начинают вывозить в лес яблоки, ветки, листья и другие садовые отходы, однако такая "уборка" может серьезно навредить природе и обернуться штрафом.
С наступлением осени в лесах, у дорог и на опушках все чаще появляются кучи садовых отходов - яблоки, остатки овощей, сорняки, ветки и листья. В Latvijas valsts meži (LVM) напоминают, что выбрасывать биологические отходы в лес строго запрещено. В компании отмечают, что этой осенью столкнулись с необычно большим количеством яблок, которые люди выбрасывают в лесу и возле дорог.
По словам специалиста LVM по лесному хозяйству Татьяны Исаки, ошибочно считать, что органические отходы не представляют опасности для природы. "Вместе с садовыми отходами в лес могут попасть инвазивные виды растений, садовые вредители и болезни растений, которые представляют серьезную угрозу для лесной экосистемы", - пояснила специалист.
Кроме того, выброшенные фрукты и овощи привлекают диких животных в места, где в естественных условиях они обычно не находятся. В LVM подчеркивают, что подкормку диких животных лучше доверять охотничьим коллективам, которые знают соответствующие требования и правила.
В компании также напоминают об ответственности за незаконный выброс отходов. Согласно части второй статьи 43 Закона об управлении отходами, за нарушение правил обращения с отходами, в том числе за выброс биологических отходов в непредназначенных для этого местах, предусмотрен денежный штраф.
Для физических лиц это предупреждение или штраф от 14 до 200 штрафных единиц, то есть от 70 до 1000 евро. Для юридических лиц размер штрафа составляет от 50 до 560 штрафных единиц - от 250 до 2800 евро.
Таким образом, оставленные в лесу яблоки, ветки, листья или другие садовые отходы могут не только навредить природе, но и обернуться для нарушителя существенным штрафом.