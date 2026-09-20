Назван средний размер латвийской пенсии по потере кормильца
Согласно данным Государственного агентства социального страхования (VSAA). Пенсию по случаю потери кормильца в июле этого года получали 13 965 человек, что на 1435 получателей меньше, чем месяцем ранее.
Средний размер назначенной пенсии в июле составлял 371,96 евро, что на 96 центов меньше, чем в июне.
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, находившиеся на его иждивении. Детям умершего пенсия по случаю потери кормильца назначается независимо от того, находились ли они на его иждивении.
Нетрудоспособными членами семьи считаются дети младше 18 лет, а также дети независимо от возраста, если инвалидность у них наступила до достижения 18 лет.
К этой категории также относятся братья, сестры и внуки младше 18 лет, если у них нет трудоспособных родителей, а также братья, сестры и внуки независимо от возраста, если у них нет трудоспособных родителей и инвалидность у них наступила до достижения 18 лет.