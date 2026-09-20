Жителей Мангальсалы призвали к осторожности после сообщения о медведе

Несмотря на это, жителей призывают быть внимательными и соблюдать меры безопасности при встрече с диким животным. В Рижской муниципальной полиции напоминают, что при встрече с медведем не следует приближаться к нему или пытаться прикоснуться к животному. Также не рекомендуется бежать или поворачиваться к медведю спиной.