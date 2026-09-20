Жителей Мангальсалы призвали к осторожности после сообщения о медведе
Сообщение о якобы замеченном в Мангальсале медведе заставило жителей проявить осторожность. Полиция обследовала указанную территорию, однако следов животного или самого медведя обнаружить не удалось.
После сообщения жителя о якобы замеченном в Мангальсале медведе жителей призвали соблюдать осторожность. Об этом Рижская дума сообщила на своей странице в Facebook. Вчера вечером Рижская муниципальная полиция обследовала указанную территорию, однако присутствие животного не обнаружила.
Несмотря на это, жителей призывают быть внимательными и соблюдать меры безопасности при встрече с диким животным. В Рижской муниципальной полиции напоминают, что при встрече с медведем не следует приближаться к нему или пытаться прикоснуться к животному. Также не рекомендуется бежать или поворачиваться к медведю спиной.
Полиция советует спокойно и медленно отступать, избегая прямого зрительного контакта с животным.
Если житель заметит медведя или его следы, об этом следует незамедлительно сообщить по круглосуточному телефону 1201. Если животное представляет угрозу безопасности людей, необходимо звонить по единому номеру экстренной помощи 112.