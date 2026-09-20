Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:08
Латвию накроют дождевые облака: местами ожидаются грозы и сильные ливни
В воскресенье Латвию временами будут пересекать дождевые облака. В отдельных местах возможны грозы и сильные ливни, свидетельствует прогноз синоптиков.
День начнется с облачной погоды, однако с середины дня в западных и центральных районах временами будет выглядывать солнце. Ветер сменится на юго-западный и западный, а преимущественно на побережье его порывы будут достигать 15-19 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха днем составит +13...+18 градусов.
В Риге временами пройдет дождь, однако между осадками небо будет проясняться. Воздух прогреется до +16...+18 градусов. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, который во второй половине дня усилится.