Латвийский климат оказался подходящим для винограда - специалисты отмечают рост качества вина
В Латвии растет интерес к выращиванию винограда и виноделию. Сейчас в стране выдано около 130 лицензий малым виноделам, а площади виноградников постепенно увеличиваются.
Один из крупнейших коллекционеров винограда в Балтии Гатис Кужумс выращивает более 500 сортов. Селекцией он занимается свыше 30 лет и около 30 сортов вывел самостоятельно, сообщает LSM.lv.
Часть латвийских сортов была представлена на ежегодной выставке Latvijas Vīnogas во дворе Баусского замка. Институт садоводства привез туда 60 сортов.
По словам исследователей, латвийский климат подходит для выращивания винограда благодаря хорошему соотношению кислотности и сахара. Хотя нынешний сезон оказался непростым из-за жары, дождей и болезней растений, урожай виноградари оценивают как хороший.
Отрасль продолжает развиваться. В прошлом году небольшие производители выпустили более 110 тонн вина и других ферментированных напитков, в том числе около пяти тонн виноградного вина.
Специалисты отмечают, что качество латвийского вина заметно растет с каждым годом, а главное условие хорошего урожая - правильно подобрать сорт для конкретного места выращивания.