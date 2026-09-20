Более 1600 дронов за сутки: Москва и Подмосковье подверглись крупнейшей атаке с начала войны
Москва и Подмосковье в ночь на 20 сентября подверглись масштабной атаке беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал ее самой массированной и сообщил, что с 19 сентября силы ПВО уничтожили более 1600 БПЛА на разных рубежах, из них 450 - на подлете к Москве.
В течение ночи число сбитых беспилотников постоянно росло. Первые сообщения появились около 03:20 по московскому времени, когда Собянин заявил об уничтожении 14 БПЛА. Затем власти сообщали о десятках новых перехватов, а к утру количество сбитых на подлете к Москве дронов исчислялось уже сотнями. Позднее Собянин сообщил обновленные данные - 450 БПЛА на подлете к столице и более 1600 уничтоженных на разных рубежах с предыдущего дня.
При этом несколько беспилотников достигли территории Москвы. По словам Собянина, был поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Пострадавших там, по данным московских властей, нет.
Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о двух погибших и шести пострадавших.
В селе Софьино Раменского округа беспилотник попал в трехэтажный многоквартирный дом. Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе - мужчина находился в частном доме, который в результате атаки был разрушен и загорелся.
В Раменском округе беспилотники попали в два многоквартирных дома. На Северном шоссе после падения БПЛА загорелась кровля 21-этажного здания. Из дома эвакуировали около 400 человек, в том числе 70 детей, повреждения получили 20 автомобилей.
Атака затронула и работу московского авиаузла. В Домодедово и Жуковском временно приостанавливали прием и выпуск самолетов - Росавиация заявляла, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения действовали также во Внуково и Шереметьево.
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Российские власти связали массированную атаку с проходящими в стране выборами и заявили, что ее целью якобы мог быть срыв голосования. Накануне президент России Владимир Путин также обвинял Украину в попытках помешать проведению выборов.
Война России против Украины продолжается более четырех лет
Нынешняя атака происходит на фоне полномасштабной войны России против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года с российского вторжения. На протяжении более четырех лет российские войска регулярно наносят по Украине ракетные, беспилотные и авиационные удары. Обстрелам подвергаются как прифронтовые территории, так и города, расположенные в сотнях километров от линии боевых действий. Повреждены и уничтожены жилые дома, предприятия, больницы, школы, энергетические и транспортные объекты.
По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, только за январь-август 2026 года в Украине погибли по меньшей мере 2222 мирных жителя, еще 13 058 получили ранения. Это на 55% больше, чем за тот же период 2025 года, а общее количество гражданских жертв за первые восемь месяцев 2026 года уже превысило показатель за весь предыдущий год.
Только в августе в Украине погибли не менее 372 мирных жителей, 2349 получили ранения. На дальнобойные средства поражения - ракеты и беспилотники - пришлось 47% всех гражданских потерь за месяц. Большинство жертв таких атак были зафиксированы в городских районах вдали от линии фронта.
Масштаб материальных разрушений также продолжает расти. Согласно совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН, по состоянию на конец 2025 года прямой ущерб, нанесенный Украине с начала полномасштабного вторжения, превысил 195 млрд долларов. Сильнее всего пострадали жилой фонд, транспорт и энергетика. Стоимость восстановления и реконструкции страны в течение ближайшего десятилетия оценивается почти в 588 млрд долларов.