Более 1600 дронов за сутки: Москва и Подмосковье подверглись крупнейшей атаке с начала войны

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, только за январь-август 2026 года в Украине погибли по меньшей мере 2222 мирных жителя, еще 13 058 получили ранения. Это на 55% больше, чем за тот же период 2025 года, а общее количество гражданских жертв за первые восемь месяцев 2026 года уже превысило показатель за весь предыдущий год.