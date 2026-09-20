До 10 000 евро или просто извинения: адвокат рассказал о компенсациях после утечки данных CSDD

Как отметил Варпиньш в программе "Naudas cena", сейчас речь в основном может идти именно о моральном ущербе. "Чтобы был моральный ущерб, по практике необходимо установить три обстоятельства", - пояснил адвокат. Первое - сам факт нарушения. Например, должно быть установлено, что требования законодательства о защите данных действительно не были соблюдены. По словам Варпиньша, в случае CSDD это должно стать предметом проверки Государственной инспекции по защите данных.