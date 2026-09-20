До 10 000 евро или просто извинения: адвокат рассказал о компенсациях после утечки данных CSDD
Более 2500 человек уже потребовали компенсацию после утечки данных Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), однако конкретную сумму получить непросто. Адвокат Саулведис Варпиньш объяснил, что именно придется доказать пострадавшим.
Адвокат Саулведис Варпиньш в эфире TV24 объяснил, что самого факта утечки персональных данных недостаточно - пострадавшему необходимо доказать причиненный ему моральный ущерб и его связь с произошедшим.
Как отметил Варпиньш в программе "Naudas cena", сейчас речь в основном может идти именно о моральном ущербе. "Чтобы был моральный ущерб, по практике необходимо установить три обстоятельства", - пояснил адвокат. Первое - сам факт нарушения. Например, должно быть установлено, что требования законодательства о защите данных действительно не были соблюдены. По словам Варпиньша, в случае CSDD это должно стать предметом проверки Государственной инспекции по защите данных.
Если нарушение будет установлено, возникает второй вопрос - причинно-следственная связь между ним и конкретным ущербом человека. "Нужно доказать причинно-следственную связь: что бессонница по ночам или что-то еще связано именно с этой утечкой данных", - объяснил Варпиньш.
Именно третий этап, по его словам, является самым сложным: необходимо определить, насколько серьезными были переживания человека. "Третье, самое сложное, - каким образом доказать, насколько для тебя эта бессонница или какие-то другие переживания были тяжелыми и как это можно оценить. Амплитуда чрезвычайно широкая", - сказал адвокат.
Говоря о возможных выплатах, Варпиньш сослался в том числе на Закон о возмещении ущерба, причиненного учреждениями государственного управления. Закон предусматривает разные формы возмещения - от извинений до денежной компенсации. По словам адвоката, при меньшем размере ущерба выплата может составлять до 7000 евро, а при более серьезном ущербе - до 10 000 евро.
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При этом он подчеркнул, что эти суммы не означают автоматически, что каждый пострадавший от утечки CSDD сможет рассчитывать на соответствующую выплату.
"Это то, что установлено законом", - пояснил Варпиньш, добавив, что конкретная оценка будет зависеть от обстоятельств каждого дела и того, как ситуацию оценят соответствующие учреждения и суд. Адвокат также напомнил об одном из предыдущих дел, которое дошло до Суда Европейского союза. Человек требовал 3900 евро за использование его данных с нарушением установленных требований, однако в итоге дело закончилось извинениями.
Таким образом, по словам Варпиньша, заранее определить, сколько сможет получить конкретный человек в связи с утечкой данных CSDD, сейчас практически невозможно.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что бывший министр финансов Эдмунд Крастиньш также скептически отнесся к перспективам людей, чьи данные оказались в открытом доступе после атаки на Дирекцию безопасности дорожного движения. По его словам, требовать компенсацию формально можно на любую сумму, однако это еще не означает, что заявитель ее получит.