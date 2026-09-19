Военные оказались рядом в момент тяжелой аварии в Огрском крае и бросились спасать людей
Девять военнослужащих Национальных вооруженных сил (НВС) в субботу в Огрском крае оказали первую помощь пострадавшим в тяжелой аварии и обеспечивали безопасность движения до прибытия оперативных служб, сообщили Национальные вооруженные силы в социальных сетях.
Авария произошла 19 сентября на шоссе Тинужи-Кокнесе. Военнослужащие роты мостостроителей 54-го батальона боевой поддержки Земессардзе после учений на Даугаве возвращались к месту дислокации подразделения в Огре и остановились у временного светофора, установленного из-за дорожных работ.
В этот момент на встречной полосе, непосредственно перед участком ремонтных работ, произошла тяжелая авария - грузовик врезался в автомобили, стоявшие у светофора.
Военнослужащие сразу отправились помогать пострадавшим. Они вызвали Службу неотложной медицинской помощи, оценили состояние пострадавших и распределили обязанности для проведения спасательных работ.
В батальоне отмечают, что военнослужащие оказали первую помощь, используя полученные во время службы знания и навыки, а до прибытия медиков следили за состоянием пострадавших.
Тем временем остальные военнослужащие оградили место аварии и остановили движение в обоих направлениях, чтобы обеспечить безопасные условия для оказания помощи.
В Земессардзе подчеркивают, что быстрые и скоординированные действия военнослужащих помогли обеспечить пострадавшим необходимую помощь до прибытия оперативных служб.