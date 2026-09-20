Бывший сотрудник спецслужб: "Латвия была приватизирована сотрудниками КГБ и коммунистами"
Почему Латвия не смогла реализовать потенциал 1990-х, кто получил преимущества во время приватизации и что может изменить ситуацию к 2035 году? Своим видением поделился бывший сотрудник спецслужб и предприниматель Арнольд Бабрис.
Предприниматель Арнольд Бабрис, который около десяти лет проработал в органах безопасности, считает, что полностью "бывших" сотрудников спецслужб не бывает. "В органах безопасности я в общей сложности проработал десять лет. Конечно, "бывших" не бывает, потому что коллеги всегда могут подойти, задать вопрос, попросить о помощи, и я как порядочный гражданин, если увижу, что могу помочь, всегда помогу", - сказал он.
При этом, по словам Бабриса, каждый раз необходимо оценивать, кому именно оказывается помощь и отвечает ли она интересам общества и государства.
"Мы стартовали с огромным потенциалом"
Говоря о первых годах после восстановления независимости, предприниматель назвал одной из главных проблем отсутствие единого государственного мышления у политической элиты. В качестве примера он привел Эстонию и Литву, где, по его мнению, политические силы смогли договориться о приоритетности государственных интересов.
"Наши соседи-эстонцы договорились, что между собой не воюют и что все, что касается политики, происходит в интересах государства. То же самое произошло и в Литве. А у нас были Андрис и Айварс, которые превратили всю политическую кухню в баталии, и в результате мы там, где мы есть", - заявил Бабрис.
Он считает, что стартовые условия Латвии после восстановления независимости были значительно лучше, чем может показаться сегодня. В частности, у страны не было внешнего долга, торговый баланс был положительным, а сама Латвия обладала значительным интеллектуальным и экономическим потенциалом. По мнению Бабриса, длительное отсутствие государственного мышления в итоге напрямую отразилось на нынешних проблемах страны.
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"Почему мы преследуем чекистов, но не преследуем коммунистов?"
Отдельно предприниматель говорил о роли бывших сотрудников КГБ и Компартии в экономических процессах 1990-х годов. Он не отрицает, что бывшие сотрудники КГБ имели определенные преимущества благодаря связям и информации, однако считает, что оценивать события необходимо шире.
"Почему мы преследуем чекистов, но вообще не преследуем коммунистов, которые отдавали приказы? Это все равно что наказать собаку, которая укусила, но не хозяина, который отдал команду", - сказал Бабрис.
По его словам, особенно заметной роль бывших сотрудников спецслужб и партийных работников была в период приватизации. "Это было очень заметно. Начнем с того, что 1990-е были периодом безвластия, когда старая система рушилась, а новая только создавалась. Даже организованная преступность боялась КГБ. У бывших чекистов были связи и информация, поэтому они, а также бывшие партийные работники, оказались у кормушки", - утверждает предприниматель.
Бабрис считает, что именно доступ к информации, связям и механизмам принятия решений позволил определенной части людей оказаться среди первых участников приватизации.
"Нельзя было просто взять человека из ниоткуда. Шкеле был заместителем министра земледелия, Лембергс был председателем Вентспилсской думы. Поэтому в тот момент, когда можно было приватизировать, приватизировал не обычный рабочий, а тот, у кого был доступ, у кого была информация, кто знал, что, где и как "организовать" и кто в определенной степени мог влиять на принятие положительного решения", - сказал он.
Экспорт, производство и доступные кредиты
Говоря о том, что необходимо менять в экономике сегодня, Бабрис прежде всего выделил экспорт и развитие собственного производства. "Начну с того - если нет политической воли, об этом нет смысла говорить. Но самое главное - стимулирование экспорта и замещение импорта в тех отраслях, где мы легко можем производить сами", - считает предприниматель. По его мнению, государству необходимо поддерживать производство, существенно снижать налоговую нагрузку на производителей и обеспечить им доступ к долгосрочному кредитованию.
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Отдельно Бабрис резко оценил последствия так называемой "капитальной реформы" банковского сектора и упомянул ABLV. "То, что сделали с ABLV и капитальным ремонтом, - это экономическая диверсия против Латвии. Из Латвии были выведены миллиарды, которые можно было использовать для кредитования и финансирования", - заявил он.
Бабрис также считает, что ответственность за спорные решения в экономике должна быть персональной.
"На мой взгляд, пока виновные не будут наказаны за airBaltic, OIK и все остальное, ничего не сдвинется. Безнаказанность способствует безответственности. У каждой ошибки есть имя и фамилия", - сказал предприниматель.
Персональная ответственность политиков
Изменения, по мнению Бабриса, нужны не только в экономике, но и в политической системе. Он выступает за персональную ответственность политиков и чиновников за их решения и публичные обещания.
"Нужно ввести полную личную ответственность политиков и чиновников за их собственные слова и действия. За введение общества в заблуждение по государственно важным вопросам, за невыполнение предвыборных обещаний", - сказал Бабрис.
Кроме того, он считает, что Латвии следует перейти к мажоритарной избирательной системе. "Я все же считаю, что в Латвии должна быть мажоритарная избирательная система, потому что при голосовании за списки качество ухудшается", - заявил предприниматель.
Бабрис также выступает за более четкое разделение властей, всенародные выборы президента и расширение полномочий самоуправлений. "Должен быть всенародно избираемый президент и большее влияние самоуправлений, которые могут служить стоп-краном в случае, если президент или Сейм увлекутся какими-то глупостями", - сказал он.
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"У нас должно быть 100 000 земессаргов"
Говоря о национальной безопасности, Бабрис предлагает делать ставку прежде всего на собственные ресурсы и массовую подготовку населения. "Военная доктрина Латвии, учитывая, что у нас нет оперативного тыла, должна строиться по швейцарскому образцу. Сувалкский коридор можно перекрыть, и снабжения не будет", - считает он.
По его мнению, в Латвии должно быть не менее 100 000 земессаргов, причем оружие должно храниться у них дома. Еще около 200 000 резервистов, считает предприниматель, необходимо иметь возможность мобилизовать в течение недели.
"В тот момент, если в Латвии будет 300 000 вооруженных людей, привязанных к территории, то для того, чтобы взять ее под контроль, потребуется как минимум десятикратное превосходство. Это было бы гарантией того, что сюда никто не войдет", - заявил Бабрис.
При этом он скептически оценивает вероятность нападения России на страны Балтии в ближайшее время. "Сейчас - нет. Во-первых, на мой взгляд, они серьезно застряли в Украине и оттуда выбраться не могут", - сказал предприниматель. Он также считает разговоры о возможном российском вторжении в страны Балтии способом запугивания общества. "Если вы боитесь, почему тогда не вооружаете 100 000 земессаргов, почему не вооружаете гражданских? Понятно, что это делается для запугивания и увеличения бюджета без конкретной отдачи", - утверждает Бабрис.
Какой Бабрис видит Латвию в 2035 году
В завершение разговора предприниматель обратился к перспективам Латвии, демографической ситуации и миграционной политике.
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По его словам, нынешнее положение страны не обязательно будет сохраняться в будущем, поскольку геополитическая ситуация меняется.
"Сейчас мы полностью находимся под внешним управлением. Но ситуация изменится, власти меняются, и за счет этого латышский народ выживал. Эти геополитические колебания могут сыграть нам на пользу", - считает Бабрис.
Одним из преимуществ Латвии он называет низкую плотность населения. При этом предприниматель считает, что стране необходимо заранее планировать миграционные процессы. По мнению Бабриса, необходимо заранее определить допустимые объемы миграции, чтобы прибывающие люди успевали интегрироваться в общество и становились частью латвийской культуры.
"Нужно понять и спланировать, сколько мигрантов мы можем принять, чтобы они вовремя ассимилировались, стали латышами, носителями нашей культуры и не создавали конфликтных ситуаций", - заявил предприниматель.
Завершая разговор, Бабрис подчеркнул, что будущее страны в конечном итоге зависит от конкретных действий. "Я не хочу никого вгонять в пессимизм, но нужно понимать: только тот, кто действует, чего-то добьется, и только тот, кто идет, пройдет путь", - сказал он.