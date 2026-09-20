Бывший сотрудник спецслужб: "Латвия была приватизирована сотрудниками КГБ и коммунистами"

"Нельзя было просто взять человека из ниоткуда. Шкеле был заместителем министра земледелия, Лембергс был председателем Вентспилсской думы. Поэтому в тот момент, когда можно было приватизировать, приватизировал не обычный рабочий, а тот, у кого был доступ, у кого была информация, кто знал, что, где и как "организовать" и кто в определенной степени мог влиять на принятие положительного решения", - сказал он.