Список отягчающих обстоятельств при убийстве могут расширить - добавят расизм, национальную и религиозную ненависть

"Прогрессивные" объясняют, что фемицид является крайней формой насилия в отношении женщины, которая выражается в ее убийстве на почве дискриминации по признаку пола. По мнению авторов инициативы, такое насилие может быть связано с неравными возможностями и недостаточной защитой, гендерными стереотипами и социальными представлениями о роли и статусе женщины.