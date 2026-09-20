Список отягчающих обстоятельств при убийстве могут расширить - добавят расизм, национальную и религиозную ненависть
Министерство юстиции Латвии предлагает расширить перечень отягчающих обстоятельств при убийстве. В него могут включить расистские, национальные, этнические, религиозные мотивы, а также социальную ненависть.
Министерство юстиции Латвии предлагает дополнить Уголовный закон положением, согласно которому убийство, совершенное по расистским, национальным, этническим или религиозным мотивам либо на почве социальной ненависти, будет считаться убийством при отягчающих обстоятельствах. Такое предложение Минюст представил в связи с подготовленными партией "Прогрессивные" поправками к Уголовному закону. Партия предлагает признать фемицид - умышленное убийство женщины из-за ее пола или связанных с ним мотивов - убийством при особо отягчающих обстоятельствах.
В министерстве считают, что статью 117 Уголовного закона можно дополнить гендерно нейтральным отягчающим признаком. Он распространялся бы не только на убийства по мотивам пола, но также на преступления, совершенные из-за расистской, национальной, этнической, религиозной или иной социальной ненависти.
В начале сентября Сейм передал подготовленные "Прогрессивными" поправки на рассмотрение Юридической комиссии. Законопроект предусматривает включение фемицида в статью 118 Уголовного закона, которая устанавливает уголовную ответственность за убийство при особо отягчающих обстоятельствах.
"Прогрессивные" объясняют, что фемицид является крайней формой насилия в отношении женщины, которая выражается в ее убийстве на почве дискриминации по признаку пола. По мнению авторов инициативы, такое насилие может быть связано с неравными возможностями и недостаточной защитой, гендерными стереотипами и социальными представлениями о роли и статусе женщины.
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Партия считает, что признание фемицида убийством при особо отягчающих обстоятельствах позволит усилить правовую защиту женщин от насилия, подчеркнуть более тяжелые последствия таких преступлений для виновных и подать обществу сигнал о недопустимости подобных действий.
Предлагаемые изменения пока находятся на стадии рассмотрения и не являются действующими нормами закона.