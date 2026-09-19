Два удара по пивной бочке - и праздник начался: в Мюнхене открыли 191-й Октоберфест
Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA
В Мюнхене стартовал 191-й Октоберфест.
В мире

Два удара по пивной бочке - и праздник начался: в Мюнхене открыли 191-й Октоберфест

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В Мюнхене стартовал 191-й Октоберфест. Впервые церемонию открытия провел новый мэр города Доминик Краузе: он открыл бочку всего двумя ударами, после чего первый бокал достался премьеру Баварии.

В Мюнхене в субботу с традиционной церемонией открытия пивной бочки стартовал 191-й Октоберфест. В этом году эту почетную задачу впервые выполнил новый мэр столицы Баварии Доминик Краузе. Он открыл бочку двумя уверенными ударами, после чего передал первый бокал пива премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру.

Уже в первый день праздника на территории Октоберфеста на Терезином лугу собралось большое количество людей. Этому способствовала солнечная и теплая погода.

Праздник продлится до 4 октября. Организаторы ожидают, что за время его проведения Октоберфест посетят более шести миллионов человек.

Перед открытием мероприятия полиция пообещала обеспечить высокий уровень безопасности. В частности, правоохранители намерены предотвращать возможные атаки с использованием дронов.

Впервые на Октоберфесте будут использоваться камеры с поддержкой искусственного интеллекта. Они должны помогать своевременно выявлять чрезмерное скопление людей и при необходимости заранее ограничивать доступ посетителей на территорию праздника.

Темы

ОктоберфестГерманияМюнхен

Другие сейчас читают