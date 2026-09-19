Два удара по пивной бочке - и праздник начался: в Мюнхене открыли 191-й Октоберфест

В Мюнхене в субботу с традиционной церемонией открытия пивной бочки стартовал 191-й Октоберфест. В этом году эту почетную задачу впервые выполнил новый мэр столицы Баварии Доминик Краузе. Он открыл бочку двумя уверенными ударами, после чего передал первый бокал пива премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру.