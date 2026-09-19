Два удара по пивной бочке - и праздник начался: в Мюнхене открыли 191-й Октоберфест
В Мюнхене стартовал 191-й Октоберфест. Впервые церемонию открытия провел новый мэр города Доминик Краузе: он открыл бочку всего двумя ударами, после чего первый бокал достался премьеру Баварии.
В Мюнхене в субботу с традиционной церемонией открытия пивной бочки стартовал 191-й Октоберфест. В этом году эту почетную задачу впервые выполнил новый мэр столицы Баварии Доминик Краузе. Он открыл бочку двумя уверенными ударами, после чего передал первый бокал пива премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру.
"Ozapft is! Auf eine friedliche Wiesn!"— Stadt München (@StadtMuenchen) September 19, 2026
OB Dominik Krause hat um Punkt 12 Uhr das 191. Oktoberfest eröffnet. Wir wünschen unseren Gästen aus München, Bayern, Deutschland und der ganzen Welt für die kommenden zwei Wochen eine tolle Wiesn-Zeit! pic.twitter.com/QPANwcCPM0
Уже в первый день праздника на территории Октоберфеста на Терезином лугу собралось большое количество людей. Этому способствовала солнечная и теплая погода.
Праздник продлится до 4 октября. Организаторы ожидают, что за время его проведения Октоберфест посетят более шести миллионов человек.
W Monachium rozpoczął się Oktoberfest. Tłumy ruszyły do namiotów w takim tempie, jakby na mecie czekało darmowe piwo 🍻 Zasada jest prosta: kto pierwszy, ten siedzi! Dobra zabawa czy lekka przesada? pic.twitter.com/V6YGjGXRXp— Ekonomat (@ekonomat_pl) September 19, 2026
Перед открытием мероприятия полиция пообещала обеспечить высокий уровень безопасности. В частности, правоохранители намерены предотвращать возможные атаки с использованием дронов.
Впервые на Октоберфесте будут использоваться камеры с поддержкой искусственного интеллекта. Они должны помогать своевременно выявлять чрезмерное скопление людей и при необходимости заранее ограничивать доступ посетителей на территорию праздника.