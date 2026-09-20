Жителей Риги и окрестностей призывают опробовать новый веломаршрут
В рамках Европейской недели мобильности самоуправление Кекавского края приглашает опробовать новую пешеходно-велосипедную дорожку Рига–Кекава.
Этим летом в Кекавском крае завершено строительство объединённой пешеходно-велодорожки протяжённостью более 8,5 км, создающей непрерывный маршрут от границы города Риги до автодороги A5, то есть Рижской окружной дороги.
Новая велодорожка подходит не только для отдыха. Она создана как часть велоинфраструктуры Рижской метрополии, что позволяет использовать велосипед и в повседневных делах и обеспечивает более удобное соединение между Кекавой и Ригой.
22 сентября — велопробег в сторону Кекавы
В завершение Европейской недели мобильности, 22 сентября, когда отмечается День без автомобиля, Рижское самоуправление также приглашает отправиться на велопробег в направлении Кекавы. Заезд начнётся в 17:30 у Латвийской Национальной библиотеки и пройдёт через Бишумуйжу в сторону Кекавского края, включая в маршрут церковь Катлакална и усадьбу Рамава. Планируемая длина маршрута — около 20 километров.
Европейская неделя мобильности проходит по всей Европе с 16 по 22 сентября, призывая жителей опробовать более устойчивые способы передвижения и переосмыслить свои повседневные мобильностные привычки.
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