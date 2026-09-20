Жителей Риги и окрестностей призывают опробовать новый веломаршрут

В завершение Европейской недели мобильности, 22 сентября, когда отмечается День без автомобиля, Рижское самоуправление также приглашает отправиться на велопробег в направлении Кекавы. Заезд начнётся в 17:30 у Латвийской Национальной библиотеки и пройдёт через Бишумуйжу в сторону Кекавского края, включая в маршрут церковь Катлакална и усадьбу Рамава. Планируемая длина маршрута — около 20 километров.