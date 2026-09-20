Почти две трети семей в Латвии испытывают финансовые трудности - где ситуация наиболее сложная
Почти две трети семей в Латвии признаются, что с трудом сводят концы с концами. Особенно сложной ситуация остается в Латгале, а среди наиболее востребованных новых мер поддержки жители назвали бесплатное питание для детей.
Двум третям, или 66,8% опрошенных семей с трудом удается свести концы с концами, говорится в подготовленном Министерством благосостояния информационном докладе о промежуточной оценке Основных направлений развития детей, молодежи и семьи на 2022-2027 годы.
34,4% опрошенных признали, что им удается покрывать ежедневные расходы с небольшими трудностями, 20,1% - с трудом, а 12,3% подтвердили, что это доставляет им большие трудности. В свою очередь, 29,6% респондентов указали, что их семье удается покрывать расходы легко или сравнительно легко.
Распространенность трудностей во всех регионах была статистически схожей - от 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале. В оценке сделан вывод, что укрепление экономической безопасности семей является задачей всего государства, а не только отдельных регионов.
Своим постоянным жильем и бытовыми условиями довольны 60% респондентов. В Риге и Латгале довольна была примерно половина опрошенных - 50,3% и 51,1% соответственно, а в Рижском регионе, Земгале и Курземе этот показатель достиг 70-75%.
В ходе опроса 28,9% респондентов указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро, а у 32% семей доход составляет от 1001 до 2000 евро. Доходы свыше 2000 евро в месяц указали 19,6% опрошенных, в то время как 19,7% респондентов не пожелали раскрывать свои доходы.
В целом 82,4% респондентов поддержали более широкую государственную помощь для улучшения доступности жилья для семей с детьми.
Среди мер поддержки респонденты чаще всего пользовались поддержкой самоуправлений - это указали 12,6% опрошенных. Государственным семейным пособием пользовались 11,1%, поддержкой по месту работы, - 9,6%, а удостоверением "Почетная семья" ("Goda ģimene") - 8,6% респондентов. Использование остальных мер было менее активным, что авторы оценки объясняют их более узкой и специфической целевой аудиторией.
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Из возможных новых мер поддержки наибольшую поддержку получило бесплатное питание в детских садах, которое поддержали 84,9% респондентов. Бесплатное питание для школьников 5-9-х классов поддержали 81,6% опрошенных. Высоко были оценены также возможность оплачиваемого отпуска в экстренных случаях для ухода за близким, более широкая жилищная поддержка семей с детьми и право на гибкий график работы для родителей маленьких детей.
В ходе оценки также было установлено, что часть населения не информирована об уже доступной поддержке.
Опрос населения по заказу Минблага с 28 января по 11 февраля этого года проводило исследовательское агентство RAIT Custom Research Baltic. В нем приняли участие 300 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.