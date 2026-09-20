Почти две трети семей в Латвии испытывают финансовые трудности - где ситуация наиболее сложная

В ходе опроса 28,9% респондентов указали, что общий ежемесячный доход их семьи не превышает 1000 евро, а у 32% семей доход составляет от 1001 до 2000 евро. Доходы свыше 2000 евро в месяц указали 19,6% опрошенных, в то время как 19,7% респондентов не пожелали раскрывать свои доходы.