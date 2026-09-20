Издание Politico сообщает, как Европа готовится к возможной эскалации со стороны РФ
Европейские страны усиливают меры безопасности на фоне предупреждений о возможных новых российских гибридных операциях. Германия готовит больницы к массовому поступлению раненых, Литва совершенствует планы эвакуации населения, а Франция усиливает защиту критической инфраструктуры. Об этом пишет Politico.
Предупреждения о возможных провокациях
Как сообщает издание, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведывательные данные указывают на риск того, что Россия в ближайшие месяцы может попытаться организовать атаки беспилотниками или ракетами на страны НАТО, поддерживающие Украину, и представить произошедшее как случайность.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Вильнюс располагает аналогичной информацией. По его словам, речь может идти в том числе об операции "под чужим флагом". Будрис отметил, что эти разведданные появились еще в июле.
Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил об усилении российской гибридной угрозы и поручил правительству подготовить дополнительные меры защиты критической инфраструктуры и предприятий оборонной промышленности от беспилотников и кибератак.
При этом в НАТО не заявляют о непосредственной угрозе российского нападения. Представитель альянса сообщил Politico, что сейчас НАТО не видит неминуемой угрозы атаки, однако считает необходимым повышать готовность стран к различным кризисным сценариям.
Германия готовит больницы
Подготовка идет и в гражданском секторе. Германия проверяет, сможет ли ее система здравоохранения справиться с последствиями крупного вооруженного конфликта.
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По расчетам Бундесвера, немецким больницам в определенные периоды может потребоваться принимать от 300 до 1000 раненых и больных военнослужащих в сутки. Примерно трети из них может понадобиться интенсивная терапия.
Пяти военных госпиталей Германии для этого недостаточно, поэтому значительную часть пациентов придется принимать гражданским больницам.
Немецкие специалисты также изучают опыт Украины: защиту больниц от беспилотников, резервное электроснабжение, создание запасов лекарств и размещение медицинской инфраструктуры под землей.
Литва обновляет планы эвакуации
Литва одновременно совершенствует систему массовой эвакуации населения. Страны Балтии, Польша, Германия и государства Северной Европы усиливают сотрудничество в области гражданской защиты и трансграничной эвакуации.
Отрабатываются маршруты перемещения большого количества людей через государственные границы, их регистрация, размещение и обеспечение необходимой помощью.
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В сентябре представители Латвии и Литвы посетили Польшу в рамках проекта MassMovement. Стороны обсуждали организацию массовой трансграничной эвакуации и взаимодействие государственных служб в случае масштабного кризиса.
НАТО усиливает гражданскую устойчивость
17 сентября НАТО опубликовало обновленные требования к устойчивости стран альянса.
Государства должны быть способны поддерживать работу энергетики, водоснабжения, связи, продовольственного снабжения и здравоохранения во время серьезных кризисов или вооруженного конфликта.