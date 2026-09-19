"В случае нападения мы знаем, что делать": в НАТО рассказали о планах на 4000 страниц

Он заявил, что разведывательные службы работают, однако НАТО не располагает точными данными о том, сколько инцидентов удалось предотвратить, в том числе потому, что о них не сообщают. По его словам, случаев, когда угрозы были устранены или вовремя пресечены, много, но их точное количество неизвестно.