"В случае нападения мы знаем, что делать": в НАТО рассказали о планах на 4000 страниц
В распоряжении НАТО есть планы на 4000 страниц для восточного фланга на случай эскалации, заявил в субботу председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне на пресс-конференции по итогам заседания комитета в Копенгагене.
Отвечая на вопрос журналиста о возможной провокации низкой интенсивности и размещении дополнительных сил и средств на восточном фланге НАТО, Драгоне отметил, что это один из многочисленных планов альянса.
"У нас есть планы для восточного направления - конкретно три плана, - чтобы быть готовыми на случай какой-либо эскалации", - сказал он, пояснив, что в них предусмотрены действия, перемещения и ответные меры.
Он объяснил, что процесс принятия решений стандартизирован, чтобы действовать максимально быстро, и эта работа уже началась. Планы НАТО охватывают весь спектр ситуаций: от небольшого кризиса или вторжения на территорию альянса до применения 5-й статьи и дальнейших действий.
"Планы готовы, структура готова, военнослужащие, системы и вооружение находятся в готовности", - заявил Драгоне.
"В случае нападения мы знаем, что делать", - подчеркнул он, добавив, что для нападающей стороны риск потерь был бы значительно выше возможной выгоды.
НАТО готовится к разным сценариям эскалации
Отвечая на вопрос журналистов о возможном нападении России на пункты пропуска на польско-украинской границе, Драгоне заявил, что НАТО уже достаточно привыкла к гибридным атакам и, по его мнению, успешно с ними справляется. Он напомнил, что НАТО является оборонительным альянсом и учитывает возможность эскалации в своих подходах и действиях.
При этом Драгоне отметил, что прямое нападение в районе польско-украинской границы не обсуждалось как реальный сценарий.
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"Мы должны демонстрировать силу и посылать сигнал о том, что ни одна часть нашей территории, ни один ее сантиметр не должны подвергаться нападению", - сказал он.
Драгоне пояснил, что гибридные действия не приводят к автоматическому применению 5-й статьи Североатлантического договора, поскольку обычно остаются ниже соответствующего порога. "Прямое нападение не стоит у нас на повестке в том смысле, что мы его планируем, однако в случае прямого нападения немедленно поступил бы запрос на применение 5-й статьи", - заявил он.
Оборонную промышленность призывают наращивать производство
Говоря о запасах боеприпасов на случай затяжного конфликта с Россией, Драгоне признал, что НАТО полностью осознает эту проблему, особенно с учетом войны в Украине и количества снарядов, которые обе стороны расходуют ежедневно.
По его словам, именно поэтому НАТО инвестирует средства и призывает оборонную промышленность меняться: отказаться от мышления мирного времени, преобладавшего еще четыре года назад, и увеличивать производственные мощности, чтобы быть готовой к длительной войне и обеспечивать все необходимое.
Драгоне отметил, что средства доступны, поскольку союзники решили значительно увеличить инвестиции в оборону.
"Финансирование будет обеспечено, и нам необходимо ускорить наращивание их возможностей по поставкам", - сказал он.
По его словам, оборонная промышленность работает над этим и движется в правильном направлении. Однако усилия необходимо активизировать, поскольку ежедневный расход вооружения и боеприпасов очень велик.
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Одновременно на восточном фланге ведется другая работа, связанная как с применением беспилотников, так и с защитой от них. Эти меры входят в комплекс укрепления безопасности восточного фланга, охватывающий противовоздушную оборону, использование дронов и противодействие им.
Нападения на заводы и склады могут быть частью гибридной войны
Отвечая на вопрос о физических нападениях на предприятия оборонной промышленности и склады в Европе, Драгоне отметил, что такие инциденты можно рассматривать как уголовные преступления, но они также могут быть элементами гибридной войны.
Он заявил, что разведывательные службы работают, однако НАТО не располагает точными данными о том, сколько инцидентов удалось предотвратить, в том числе потому, что о них не сообщают. По его словам, случаев, когда угрозы были устранены или вовремя пресечены, много, но их точное количество неизвестно.
"Результат работы в сфере обороны не сразу виден или ощутим. Это безопасность", - сказал Драгоне, призвав доверять работе структур безопасности.
Беспилотники атаковали Украину вблизи польской границы
Как сообщалось, в четверг Варшава заявила об атаке беспилотников на территории Украины неподалеку от пограничного перехода с Польшей. "Совсем рядом с польской границей, недалеко от Дорохуска, вероятно, вновь была атакована автозаправочная станция", - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что произошел мощный взрыв.
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Польская пограничная служба сообщила, что пункт пропуска возле села Дорохуск не подвергся прямому попаданию. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что атака произошла в нескольких километрах от границы, однако воздушное пространство Польши нарушено не было.
В воскресенье несколько российских беспилотников атаковали территорию Украины вблизи пограничного перехода Ягодин - Дорохуск. В этом районе дроны также атаковали пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву.
Представитель оперативного командования Вооруженных сил Польши позднее сообщил телеканалу TVN24, что системы наблюдения зафиксировали беспилотник, приближавшийся со стороны Украины к польской границе. По его словам, вероятнее всего, это был реактивный ударный дрон, который либо сбили над территорией Украины, либо он поразил там свою цель.