Пластиковые бутылки уже не будут такими, как раньше: что требуют новые правила ЕС
Большинство жителей Евросоюза уже успели привыкнуть к крышкам, которые нельзя полностью отделить от пластиковой бутылки. Однако это далеко не единственное изменение, которое затрагивает привычную упаковку для воды, напитков и соков.
Как сообщает Европейская комиссия, новые требования ЕС уже меняют правила производства пластиковых бутылок для напитков. Прикрепленные крышки одноразовой упаковки для напитков объемом до трех литров стали одним из наиболее заметных изменений в сфере пластиковой упаковки за последние годы.
Евросоюз также стремится к тому, чтобы все большая доля материалов, используемых для производства новой упаковки, была получена из переработанного пластика. Именно из-за этих требований покупатели могут заметить изменения на полках магазинов.
Директива устанавливает, что с 2025 года PET-бутылки для напитков должны содержать не менее 25% переработанного пластика. Этот оказатель рассчитывается как среднее по всем соответствующим PET-бутылкам, выпущенным на рынок конкретной страны ЕС, а не обязательно для каждой отдельной бутылки.
С 2030 года требование составляет 30% для всех соответствующих пластиковых бутылок для напитков, а не только PET.
Бутылки уже не всегда будут идеально прозрачными
ПЭТ-бутылки (PET - прочный и легкий термопластичный материал, широко используемый для производства бутылок), в составе которых содержится больше переработанного материала, не всегда выглядят так же, как упаковка, изготовленная преимущественно из нового пластика.
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В зависимости от качества сырья и используемого технологического процесса пластик может приобрести немного другой оттенок. В случае переработанного PET возможны такие явления, как сероватый или желтоватый оттенок, а также изменение прозрачности. Исследования переработки PET показывают, что оптические свойства материала являются одним из параметров, которые производители должны контролировать в процессе переработки.
На практике это означает, что некоторые бутылки могут казаться менее прозрачными, чем те, к которым покупатели привыкли. Однако ЕС не требует производить серые или желтоватые бутылки. Нормативы устанавливают долю переработанного пластика, а возможные изменения внешнего вида бутылки являются следствием используемой технологии и свойств материала.
Означает ли другой цвет бутылки более низкое качество напитка?
Переработанный материал, предназначенный для контакта с пищевыми продуктами, должен соответствовать требованиям безопасности. Европейское агентство по безопасности продуктов питания оценивает технологии переработки PET, после которых полученный материал используется для производства изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.
При одобренных процессах переработки также оценивается способность эффективно удалять возможные загрязнения из использованного упаковочного материала. Поэтому менее прозрачный или слегка окрашенный пластик сам по себе не означает, что находящийся в бутылке напиток имеет более низкое качество.