Пластиковые бутылки уже не будут такими, как раньше: что требуют новые правила ЕС

В зависимости от качества сырья и используемого технологического процесса пластик может приобрести немного другой оттенок. В случае переработанного PET возможны такие явления, как сероватый или желтоватый оттенок, а также изменение прозрачности. Исследования переработки PET показывают, что оптические свойства материала являются одним из параметров, которые производители должны контролировать в процессе переработки.