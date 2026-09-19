Сильный ветер и ливни накроют Латвию в воскресенье

В воскресенье дождевые облака временами будут проходить через территорию страны, местами возможны грозы и сильные ливни. День начнется облачно, но с середины дня в западных и центральных районах временами будет выглядывать солнце. Ветер сменится на юго-западный и западный, на части территории страны его порывы достигнут 15-17 м/с, а к середине дня на западном побережье Курземе усилятся до 20 м/с. Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.