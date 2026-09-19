Сильный ветер и ливни накроют Латвию в воскресенье
В воскресенье погода в Латвии будет неустойчивой - страну временами будут пересекать дождевые облака, местами возможны грозы и сильные ливни.
В ночь на субботу облака на большей части территории принесут кратковременные дожди, однако временами небо будет проясняться. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, южный ветер, на побережье его порывы достигнут 15-19 м/с, а в середине ночи на части побережья - до 20 м/с. Минимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.
В Риге ночью небо также будет преимущественно облачным, а начиная с утра временами будет идти дождь. Подует слабый до умеренного юго-западный, южный ветер. Воздух остынет до +14...+16 градусов.
В воскресенье дождевые облака временами будут проходить через территорию страны, местами возможны грозы и сильные ливни. День начнется облачно, но с середины дня в западных и центральных районах временами будет выглядывать солнце. Ветер сменится на юго-западный и западный, на части территории страны его порывы достигнут 15-17 м/с, а к середине дня на западном побережье Курземе усилятся до 20 м/с. Максимальная температура воздуха составит +13...+18 градусов.
В Риге временами будет идти дождь, а при прояснениях воздух прогреется до +16...+17 градусов. Подует слабый до умеренного южный, юго-западный ветер, который во второй половине дня станет более порывистым.