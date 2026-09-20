Многие рижане бывали здесь не раз, не подозревая, что происходило на этом месте несколько веков назад

На этом планы не заканчиваются. В утвержденном инвестиционном плане развития Риги на 2026-2027 годы Дзегужкалнс включен отдельным проектом. Он предусматривает обновление покрытий и подпорных стен, а также устройство освещения. Общая указанная в плане сумма проекта составляет 700 000 евро, срок реализации - с января 2025 года до конца декабря 2027 года. В документе проект обозначен как находящийся в стадии реализации.