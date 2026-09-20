Многие рижане бывали здесь не раз, не подозревая, что происходило на этом месте несколько веков назад
Дзегужкалнс - одно из тех мест в Риге, мимо истории которых легко пройти, даже бывая здесь десятки раз. Почему холм получил именно такое название, что находилось здесь до появления парка, как он менялся за последние столетия и каким может стать в ближайшие годы - Otkrito собрал факты о прошлом и настоящем Дзегужкалнса.
Дзегужкалнс - самая высокая природная точка Риги
Дзегужкалнс представляет собой не искусственно насыпанный холм, а естественную вытянутую дюну. Ее высшая точка находится примерно в 28 метрах над уровнем моря и на 16-18 метров возвышается над окружающей территорией. Это самая высокая естественная форма рельефа в Риге. Сама дюна вытянута примерно на километр при ширине около 300 метров, а улица Буллю разделяет ее на две части.
Площадь нынешнего парка составляет около 10 гектаров. По современному административному делению он относится к Дзирциемсу, хотя исторические источники часто связывают Дзегужкалнс с Ильгюциемсом. Противоречия здесь нет: нынешние границы рижских микрорайонов появились значительно позднее, а территория современного Дзирциемса долго воспринималась как часть более обширного Ильгюциемса. Отсюда открывался обзор на Даугаву, порт и центральную часть Риги.
Название появилось не просто из-за кукушек
Латышское слово dzeguze означает кукушка, поэтому название Дзегужкалнс легко перевести буквально как "Кукушкина гора". Однако исторические источники указывают на более конкретное происхождение топонима.
Наиболее обоснованная версия связывает его с крестьянским хозяйством Dzegužu, в старых источниках также встречается форма Seggus, находившимся на землях Пинькской усадьбы. Латвийский национальный музей литературы и музыки указывает, что название холма, вероятно, произошло именно от названия этого хозяйства. Latvijas Radio также отмечало, что в документах зафиксирован принадлежавший Пинькской усадьбе крестьянский дом, название которого напоминало немецкое обозначение кукушки. При этом Дзегужкалнс назывался так не всегда.
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На карте Риги 1701 года холм обозначен как Jēru kalns или Avju kalns - буквально "гора ягнят" или "овечья гора". В немецкоязычных источниках встречалось название Lammerberg. Позднее употреблялось и Kuckucksberg - уже соответствующее нынешнему Дзегужкалнсу.
До парка здесь было кладбище
Кладбище на холме появилось еще в XVII веке и относится к числу старейших известных кладбищ Пардаугавы. В источниках оно первоначально упоминается как Pulka kapi. В 1845 году Рижский рат постановил использовать эту территорию для захоронения малоимущих жителей города разных христианских конфессий, которым не требовалось платить за место. Кладбище стало известно как Marijas nabagu kapi - кладбище бедняков Марии. Здесь были похоронены и участники событий революции 1905 года.
В 1907 году городская дума закрыла кладбище. К этому времени уже шло превращение Дзегужкалнса в общественную зеленую территорию.
Историческая функция этого места сегодня обозначена памятным знаком. Инициатором его создания стал историк Олгертс Таливалдис Аунс, обратившийся в Рижскую думу в 2002 году. В конкурсе 2006 года победила скульптор Солвейга Васильева, а в 2007 году трехметровый памятный знак был открыт. На нем указано, что здесь находилось кладбище Дзегужкалнса, а также перечислены похороненные здесь участники событий 1905 года.
От места загородных прогулок к настоящему городскому парку
Еще до появления регулярного парка холм использовался для отдыха. Уже в XVIII веке Дзегужкалнс был известен как место празднования Лиго и отдыха горожан. К концу XIX века значение этой территории выросло еще сильнее: Ильгюциемс быстро превращался в крупный промышленный район, вокруг появлялись предприятия и рабочие кварталы, а зеленый высокий холм становился естественным местом отдыха для жителей окрестностей.
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Ключевой момент наступил в 1893 году, когда один из главных создателей рижской системы парков Георг Фридрих Куфальт разработал проект обустройства Дзегужкалнса.
Задача была непростой. Под парком находилась песчаная дюна с бедной почвой, поэтому территорию требовалось специально приспосабливать для посадок. Проблема песчаного грунта никуда не исчезла и сейчас: специалисты отмечают, что почва здесь быстро подвергается эрозии, а деревья из-за сложных условий нередко растут медленнее, чем в других рижских парках.
Активное обустройство началось в 1901 году. На склонах прокладывали дорожки, расширяли посадки, устраивали террасы. Появились кофейный павильон и первая эстрада. По воскресеньям здесь бесплатно играл военный оркестр из расположенных поблизости казарм. Основной этап работ по проекту Куфальта завершился к 1911 году.
В 1919 году высота стала военным объектом
Удобный обзор, ради которого горожане приходили сюда отдыхать, имел и другое значение. Во время борьбы с армией Бермондта осенью 1919 года Дзегужкалнс был важной военной позицией. Благодаря высоте отсюда хорошо просматривались порт и центральная часть города, что позволяло использовать район для наблюдения и корректировки артиллерийского огня.
10 ноября 1919 года Дзегужкалнс и находившийся неподалеку цементный завод входили в число серьезно укрепленных позиций сил Бермондта. В наступлении на этом участке участвовал 7-й Сигулдский пехотный полк латвийской армии.
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Современный облик Дзегужкалнса появился в 1930-е годы
После Первой мировой войны парк продолжал меняться. В 1924 году на Дзегужкалнсе разрешили установить карусель. В конце 1920-х и особенно в 1930-е развитие территории продолжил директор рижских садов и парков, ландшафтный архитектор Андрей Зейдакс, преемник Куфальта. Были серьезно переработаны дорожки, появились бетонные лестницы на вершину, укреплялись склоны, создавались террасы с живыми изгородями и цветочными посадками.
В 1932 году парк получил композицию, которая во многом определяет его вид и сегодня. Была сформирована амфитеатральная площадка примерно на 2000 зрителей. Проект, над которым работали Зейдакс и архитектор Оскар Тилманис, первоначально предусматривал более сложную трансформируемую сцену. Исторические материалы свидетельствуют, что полностью этот замысел реализован не был, а на ее месте появилась более простая сценическая конструкция.
Парк пережил еще одну реконструкцию уже после восстановления независимости
Нынешний Дзегужкалнс - результат не только работ Куфальта и Зейдакса. В начале 2000-х муниципалитет вновь занялся его реконструкцией. В 2003 году Рижский департамент окружающей среды заключил контракт на реконструкцию парка стоимостью 236 544,87 лата.
Позднее продолжались локальные ремонты, уход за посадками, дорожками и эстрадой. С 2012 года ежедневным содержанием столичных садов и парков, в том числе Дзегужкалнса, занимается подразделение Dārzi un parki предприятия Rīgas meži.
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Сам парк теперь имеет официальный охранный статус. Дзегужкалнс внесен в список охраняемых культурных памятников как архитектурный памятник регионального значения под номером 7701. Среди ценностей, которые должны сохраняться, государство отдельно называет пространственную композицию парка, его планировочную структуру, историческую систему дорожек, ограждения и исторические посадки. Это означает, что крупные изменения здесь нельзя проводить так же свободно, как на обычной незастроенной городской территории.
Здесь растет более полусотни видов деревьев и кустарников
За столетие Дзегужкалнс превратился из песчаной дюны в полноценный городской парк с разнообразной растительностью. Здесь постепенно было высажено более 50 видов местных и интродуцированных древесных растений. Среди них шведская рябина, татарская жимолость, дереза и различные виды спиреи.
Один из наиболее необычных экземпляров - ликвидамбар смолоносный, или амбровое дерево, происходящее из Северной Америки. Садовники Дзегужкалнса называли его одним из дендрологических редкостей парка. Но песчаная почва плохо удерживает питательные вещества, а склоны подвержены эрозии. Поэтому состояние дорожек, подпорных конструкций и отвод дождевой воды напрямую связано не только с удобством посетителей, но и с сохранением самого рельефа.
Дзегужкалнс снова стал местом больших праздников
Историческая функция Дзегужкалнса как места для собраний и праздников сохранилась. Традиция празднования Янова дня здесь была в современном формате восстановлена в 2009 году. С тех пор Дзегужкалнс неоднократно становился одной из основных рижских площадок для празднования Лиго и Янова дня. В 2026 году город снова заключил отдельный договор на организацию праздника в парке.
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Эстрада используется и для концертов. В августе 2026 года Дзегужкалнс вошел в городскую программу Rīgas vasara: здесь прошла серия бесплатных концертов.
Празднование Лиго на Дзегужкалнсе в 2024 году
На Дзегужкалнсе Лиго отметили в народных традициях - с плетением венков, гаданиями, народными песнями, чествованиями Янисов, проводами и приветствием солнца. ...
Что город собирается менять в Дзегужкалнсе дальше
В 2024 году Департамент жилья и окружающей среды заказал разработку проекта обновления Дзегужкалнса. Контракт стоимостью 29 720 евро получила компания Livland Group. В техническое задание вошли проектирование нового освещения, восстановление гравийных дорожек, организация отвода дождевой воды и создание зоны отдыха.
На этом планы не заканчиваются. В утвержденном инвестиционном плане развития Риги на 2026-2027 годы Дзегужкалнс включен отдельным проектом. Он предусматривает обновление покрытий и подпорных стен, а также устройство освещения. Общая указанная в плане сумма проекта составляет 700 000 евро, срок реализации - с января 2025 года до конца декабря 2027 года. В документе проект обозначен как находящийся в стадии реализации.