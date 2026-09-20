На час назад - когда в Латвии переведут часы на зимнее время
Осенью Латвии вновь предстоит перейти на зимнее время. Несмотря на многолетние разговоры об отмене сезонного перевода часов, решение на уровне Евросоюза до сих пор не принято. При этом в последнее время тема снова вернулась в европейскую повестку, а Еврокомиссия начала дополнительное исследование последствий возможной отмены этой практики.
Когда Латвия перейдет на зимнее время в 2026 году
В 2026 году переход с летнего на зимнее время в Латвии произойдет в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября.
В 4:00 утра часы необходимо будет перевести на один час назад - на 3:00. Таким образом, эта ночь станет на час длиннее.
Эту дату подтверждает Министерство экономики Латвии. Ведомство указывает, что в 2026 году летнее время действует с 29 марта до 25 октября. Согласно действующему порядку, в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на час назад.
После перехода Латвия вернется с восточноевропейского летнего времени EEST, UTC+3, на восточноевропейское время EET, UTC+2.
На большинстве современных смартфонов, компьютеров и других подключенных к интернету устройств время меняется автоматически. Вручную переводить часы обычно приходится на бытовой технике, настенных и наручных часах, а также на некоторых автомобилях.
Отмена перевода часов обсуждается уже много лет
Идея отказаться от перевода часов в Евросоюзе далеко не новая. Еще в сентябре 2018 года Еврокомиссия предложила прекратить сезонный перевод времени во всех странах ЕС.
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Этому предшествовала общественная консультация, в которой приняли участие около 4,6 млн человек. 84% ответивших высказались за прекращение сезонного перевода часов. При этом речь шла именно об участниках открытой консультации, а не о репрезентативном опросе всего населения Евросоюза.
В марте 2019 года Европарламент поддержал идею прекращения перевода часов и тогда предполагалось, что изменения могут вступить в силу уже в 2021 году. Однако Совет ЕС так и не сформировал общую позицию. Для принятия решения необходима поддержка квалифицированного большинства государств-членов, после чего окончательный текст должен быть согласован с Европарламентом. По состоянию на август 2026 года никакого окончательного решения и конкретного срока его принятия нет.
Почему об отмене снова заговорили
Осенью 2025 года тема получила новый импульс. Испания официально вынесла вопрос на обсуждение Совета ЕС по энергетике и призвала возобновить переговоры об отмене сезонного перевода времени. В документе, представленном Испанией Совету ЕС 20 октября 2025 года, власти страны указали, что исследования не демонстрируют значительной экономии энергии от перехода на летнее время. Там же отмечалось, что интерес к вопросу вновь проявляли несколько государств ЕС во время польского председательства.
Премьер-министр Испании Педро Санчес тогда публично предложил отказаться от перевода часов уже с 2026 года. Испанское правительство аргументировало инициативу тем, что экономия энергии от существующей системы невелика, а изменение времени дважды в год может отрицательно сказываться на повседневной жизни и биологических ритмах людей.
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В октябре 2025 года вопрос вновь обсуждал и Европарламент. Депутаты потребовали от Еврокомиссии и Совета ЕС объяснить, почему инициатива, поддержанная Европарламентом еще в 2019 году, остается без окончательного решения.
Еврокомиссия проводит новое исследование
В марте 2026 года Еврокомиссия подтвердила, что продолжает анализировать вопрос. Представитель комиссии заявила, что согласия между государствами по-прежнему нет, однако возможность найти скоординированное решение сохраняется.
Еврокомиссия начала новое исследование последствий отказа от сезонного перевода времени, а также консультации с заинтересованными сторонами и государствами ЕС. Завершить исследование планируется до конца 2026 года.
В марте 2026 года Еврокомиссия официально опубликовала календарь начала и окончания летнего времени на 2027-2031 годы. Например, по действующим правилам в 2027 году переход на летнее время запланирован на 28 марта, а обратно - на 31 октября. Это не исключает изменения законодательства в будущем, но показывает, что пока Евросоюз продолжает работать по существующей системе.
Какую позицию занимает Латвия
У Латвии при этом есть достаточно четкая позиция. Министерство экономики в марте 2026 года вновь заявило, что поддерживает прекращение сезонного перевода часов и переход на постоянное летнее время.
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По мнению ведомства, более продолжительный световой день в вечерние часы способствует экономической и физической активности и может быть полезен, в частности, для туризма, строительства и сельского хозяйства. Однако самостоятельно отказаться от существующей системы Латвия сейчас не может, поскольку должна соблюдать действующие общеевропейские правила.