На час назад - когда в Латвии переведут часы на зимнее время

В марте 2019 года Европарламент поддержал идею прекращения перевода часов и тогда предполагалось, что изменения могут вступить в силу уже в 2021 году. Однако Совет ЕС так и не сформировал общую позицию. Для принятия решения необходима поддержка квалифицированного большинства государств-членов, после чего окончательный текст должен быть согласован с Европарламентом. По состоянию на август 2026 года никакого окончательного решения и конкретного срока его принятия нет.