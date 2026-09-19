Автомобили разлетаются на части: эксперт назвал опасную тенденцию тяжелых ДТП в Латвии

При этом эксперт призывает не делать окончательных выводов о долгосрочных тенденциях только на основании статистики одного года. Он отметил, что специалисты в Финляндии и Норвегии, где тяжелые ДТП исследуются уже на протяжении длительного времени, также подчеркивают необходимость наблюдать за ситуацией несколько лет. Поэтому нынешние данные, по его словам, еще нельзя воспринимать как окончательное доказательство долгосрочного изменения ситуации на латвийских дорогах. Однако уже сейчас есть причина обратить внимание на происходящее. "Но то, что у нас сейчас особенно выделяются именно очень большие превышения скорости, о чем-то говорит", - подчеркнул эксперт.