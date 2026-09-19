Автомобили разлетаются на части: эксперт назвал опасную тенденцию тяжелых ДТП в Латвии
В этом году в тяжелых ДТП в Латвии все чаще автомобили буквально разлетаются на части. Эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис предупреждает: одной из главных тенденций становятся чрезвычайно высокие скорости, резко увеличивающие силу удара и тяжесть последствий.
По словам эксперта, в предыдущие годы специалисты обращали внимание на другие проблемы. В 2024 году среди существенных факторов выделялась опасная обгонная манера, а в 2025 году особенно часто возникал вопрос о непристегнутых ремнях безопасности.
"Мы третий год работаем с тяжелыми ДТП. В 2024 году, когда мы начали систематически работать, одним из существенных факторов действительно был обгон. В 2025 году мы увидели, что люди вылетают из машин. Почему я вылетаю из машины? Потому что не пристегнулся. Тогда очень сильно проявилась проблема непристегнутых ремней", - рассказал Ирбитис.
Однако нынешний год, по его словам, заметно отличается. Теперь в тяжелых авариях все чаще обращают внимание не просто на превышение разрешенной скорости, а на действительно экстремальные скорости.
"Этот год выделяется очень большими превышениями скорости. Если мы смотрим на характерные тяжелые ДТП, то их уже целая куча, где машины разлетаются на части. Они фактически полностью распадаются на фрагменты, которые разбросаны по дороге", - отметил эксперт.
Одним из наиболее показательных примеров Ирбитис назвал недавнюю аварию в Юркалне, где автомобиль в результате столкновения оказался буквально разорван на три части. "Там скорость была просто огромной. И самое главное, что это не единственный такой случай. Темой этого года в тяжелых ДТП однозначно является скорость. Очень большая скорость, на которую, возможно, в предыдущие годы не обращали такого внимания", - заявил специалист.
Читайте продолжение после рекламы
По словам Ирбитиса, при чрезвычайно высокой скорости меняется сам масштаб последствий столкновения. Сила удара становится настолько большой, что автомобиль может получить крайне тяжелые повреждения, а находящиеся внутри люди оказываются под воздействием огромных перегрузок.
При этом эксперт призывает не делать окончательных выводов о долгосрочных тенденциях только на основании статистики одного года. Он отметил, что специалисты в Финляндии и Норвегии, где тяжелые ДТП исследуются уже на протяжении длительного времени, также подчеркивают необходимость наблюдать за ситуацией несколько лет. Поэтому нынешние данные, по его словам, еще нельзя воспринимать как окончательное доказательство долгосрочного изменения ситуации на латвийских дорогах. Однако уже сейчас есть причина обратить внимание на происходящее. "Но то, что у нас сейчас особенно выделяются именно очень большие превышения скорости, о чем-то говорит", - подчеркнул эксперт.